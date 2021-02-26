Ливия: как США и Турция договорились поделить захваченную российскую систему ПВО

26.02.2021, 4:32, Разное

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By Samer Al-Atrush 25 February 2021

Российские ракетно-артиллерийские системы “Панцирь-СА”движутся по Красной площади во время Парада Победы в Москве, Россия, 24 июня 2020 года. REUTERS / Максим Шеметов

Когда ополченцы, союзные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, взяли штурмом авиабазу Халифы Хафтара “Аль-Ватия” на западе Ливии 18 мая 2020 года, к ним в руки попал ценный приз – система противовоздушной обороны “Панцирь” российского производства.

Захват комплекта «Панцирь» дал возможность доступа к ключевым данным о российской военной технике. Это также вызвало споры между Турцией и Соединенными Штатами о том, какая страна возьмет на себя “заботу” об этом ценном трофее.

В гражданской войне в Ливии Турция поддерживает правительство в Триполи, в то время как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и российские наемники поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара, которая начала наступление на столицу страны.

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 уничтожили около дюжины батарей «Панцирь», используемых силами Хафтара. Но пока ополченцы не захватили Аль-Ватию, расположенную примерно в 125 км к юго-западу от Триполи, силы, выступающие за ВНС, ни разу не захватывали ни одной целой установки.

«Панцирь», предоставленный ОАЭ силам Хафтара, был переправлен в Завию, город к западу от Триполи, где попал в руки печально известного командира ополчения Мохамеда Бахруна. Бахрун, известный как «Крыса», разыскивается государственной прокуратурой и подозревается в связях с боевиками Исламского государства и контрабандистами.

Схватка на международном уровне

Союзники Анкары на земле быстро заявили свои права на «Панцирь», и он был отправлен в аэропорт Триполи Митига, где он перешел под контроль турецких войск.

В течение следующих нескольких недель за трофей разыгралась схватка на международном уровне. Соединенные Штаты, опасаясь, что сложная ракетная система может попасть в руки экстремистов, дали команду провести операцию по изъятию «Панциря».

Турция, заинтересованная в детальном изучении комплекса, настаивала на том, чтобы забрать его себе. И те и другие стремились склонить ливийское правительство на свою сторону.

Наконец, они пришли к соглашению. Американские силы вывезут «Панцирь» с помощью одного из своих грузовых самолетов, и доставят его в Турцию, где обе стороны смогут совместно изучить российскую систему, сообщили The Africa Report официальные лица, знакомые с ходом переговоров .

Стратегический противовес

Премьер-министр ПНС Файез аль-Саррадж и министр внутренних дел Фатхи Башага «чувствовали себя детьми при разводе родителей», – сказал один из официальных лиц, объясняя, как правительство в Триполи было втянуто в этот международный спор с высокими ставками.

Они почувствовали облегчение, когда США и Турция пришли к компромиссу.

Эта сделка подчеркнула отношения, которые были омрачены спором между Вашингтоном и Анкарой по поводу приобретения Турцией российских систем противоракетной обороны С-400.

Обе страны остаются союзниками по Организации Североатлантического договора (НАТО). В Ливии, как и в Сирии, США рассчитывают на военное присутствие Турции в качестве противовеса Москве.

Повышение статуса

Турция усилила поддержку базирующегося в Триполи правительства через несколько месяцев после того, как российская группа Вагнера направила наемников на передовую в поддержку попытки Хафтара захватить столицу.

В течение нескольких месяцев, поддерживаемые Турцией правительственные силы, отбросили войска Хафтара вместе с боевиками Вагнера, фактически положив конец войне.

«Я думаю, что тот факт, что США передали Турцию систему «Панцирь» после получения в соответствии с соглашением, говорит о партнерстве, которое является более стратегическим, а не исключительно тактическим, когда речь идет о поддержке Турции в разработке беспилотных летательных аппаратов, способных противостоять российским системам обороны. – говорит Эмадеддин Бади, авторитетный специалист по Ливии и старший аналитик Глобальной инициативы.

«Ясно, что существует скрытое ожидание, что Турция будет уравновешивать Россию в Ливии в рамках двусторонних или многосторонних рамок – и зеленый свет для этого «баланса» , который будет подкреплен стратегическим военным превосходством в качестве средства сдерживания», – добавляет Бади. «Другое дело, оправдает ли Турция эти ожидания».

В заключительном акте саги о Панцире, 3 июня 2020 года американские пилоты вылетели на американском C-17 Globemaster с базы Африканского командования в Рамштайне, Германия, в Триполи, вернувшись на следующий день.

Через день он вылетел обратно в Ливию, а оттуда – в Анкару с «Панцирем» на борту. Американские и турецкие специалисты тщательно, узел за узлом, изучили систему.

«Панцири» теперь бесполезны?

Российский чиновник принизил важность доступа США к этой технологии. Он сказал, что трофейная версия «Панциря» была экспортирована в ОАЭ, которые заказали десятки батарей и развернули их для поддержки Хафтара в войне в Ливии.

У США была бы возможность изучить их в ОАЭ, добавил чиновник. В отличие от «Панцирей», используемых внутри страны, экспортные версии лишены засекреченных компонентов, в том числе «базы данных друг-враг» с кодами для флота ВВС России.

Тем не менее, официальные лица США не имели возможности так внимательно изучить систему в ОАЭ, как на захваченной батарее. Вскоре после того, как в сентябре 2019 года наемники Вагнера отправились на передовые рубежи Ливии, ракета «Панцирь» сбила американский беспилотник Reaper над Ливией. Американские военные заявили, что батарея обслуживалась техниками Вагнера или LNA Хафтара.

Турецкие [восточные] сладости

Для Турции [исследованный] захваченный «Панцирь» дал бы беспилотникам «Байрактар» и «Анка» еще большее преимущество над системами «Панцирь».

Турция уничтожала “Панцири” в прокси-конфликтах с Россией в Ливии, Сирии и Азербайджане. В Ливии и Сирии турецкие беспилотники атаковали Панцири, когда они находились в движении или после того, как они израсходовали свои ракеты, против батарей также использовались беспилотники-камикадзе.

Западные официальные лица признают, что система “Панцирь” сложна. Но его эффективность во многом зависит от навыков операторов.

Однако изучение «Панциря» и изучение его секретов может сделать его совершенно бесполезным – не только против турецких беспилотников, но и против других видов техники НАТО.