 

Видео: Армия против Пашиняна

26.02.2021, 3:50, Новости дня
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Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. В ответ Пашинян назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию своих сторонников. А начался этот политический кризис, один из наиболее острых в истории страны, с заочного спора о качестве российских «Искандеров».

Теги: 

Армения
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Никол Пашинян
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Дмитрий Бавырин



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