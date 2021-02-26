Видео: Армия против Пашиняна

26.02.2021, 3:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. В ответ Пашинян назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию своих сторонников. А начался этот политический кризис, один из наиболее острых в истории страны, с заочного спора о качестве российских «Искандеров».

Теги:

Армения

,

Никол Пашинян

,

Дмитрий Бавырин