Видео: Армия против Пашиняна
26.02.2021, 3:50,
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Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. В ответ Пашинян назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию своих сторонников. А начался этот политический кризис, один из наиболее острых в истории страны, с заочного спора о качестве российских «Искандеров».
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Армения
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Никол Пашинян
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Дмитрий Бавырин
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