США нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии

26.02.2021, 3:50, Новости дня

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США нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

«По распоряжению президента Байдена вооруженные силы США сегодня вечером нанесли авиаудары против инфраструктуры, используемой поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в Восточной Сирии. Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим», – цитирует РИА «Новости» Кирби.

По его словам, удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок.

Представитель Пентагона заявил, что этот «соразмерный военный ответ» был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Также он добавил, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.

«Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке», – заключил Кирби.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что новый президент США Джо Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как отметил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.