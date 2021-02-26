Байден заявил об опережающем темпе вакцинации от коронавируса в США

26.02.2021, 3:50, Новости дня

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Несмотря на действия прошлой администрации США, национальная программа вакцинации от коронавируса на сегодняшний день идет с опережением, сообщил американский лидер Джо Байден.

«Моя цель – обеспечить [введение] 100 млн доз вакцин от коронавируса [американцам] <…> в первые 100 дней моего президентства. <…> Сегодня мы уже на половине пути. 50 млн [введенных] доз [вакцины] всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом», – цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, это опережение сроков на несколько недель, даже с учетом задержек, с которыми США столкнулись во время снежных бурь, нанесших серьезнейший ущерб. «За последние пять недель в США было проведено больше прививок от COVID, чем где-либо еще в мире», – сообщил Байден.

«Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы победим эту пандемию. <…> Мы движемся в правильном направлении, несмотря на хаос, унаследованный от предыдущей администрации», – добавил глава Белого дома. Американские власти, продолжил он, «повысили темпы распространения вакцины в штатах на 70%».

По словам президента, в течение недели, предшествовавшей его инаугурации, которая прошла 20 января, было введено всего шесть млн доз вакцины. «На этой неделе 12 млн [введенных доз] <…> в два раза больше», – отметил Байден.

Американский лидер назвал «крайне многообещающей идею» появления в США третьей вакцины от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson.

В четверг Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса.

Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.