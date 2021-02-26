 

Мнение: Реконструкция лиц античности. Часть №2

26.02.2021, 3:34, Разное
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Император Авл Вителлий.

В продолжение прошлогоднего материала "Реконструкция лиц античности" https://colonelcassad.livejournal.com/6396502.html


Император Нерон.


Еще раз Нерон.


Гай Юлий Цезарь


Октавиан Август.


Император Октавиван Август


Император Адриан


Император Клавдий


Император Марк Аврелий


Император Калигула


Еще раз Калигула.


Император Гальба


Император Антонин Пий


Император Юстиниан I


Императрица Феодора


Император Филип I Араб.


Император Веспасиан


Император Константин Великий.


Царица Зенобия.


Полководец Марк Антоний


Полководец Германик.


Полководец Сципион Африканский.


Политик и оратор Демосфен


Драматург Эврипид


Философ Парменид


Философ Эпикур


Философ Посидоний


Врач Гиппократ.


Историк Фукидид


Мумия в Файюме. 3-й век до нашей эры.


Мумия в Файюме. 3-й век до нашей эры


Царица Нефертити.

Картинки вот отсюда https://twitter.com/ATomasi__

Источник: Colonel Cassad



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