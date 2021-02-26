В РПЦ высказались за памятник святому на Лубянской площади

26.02.2021, 3:00, Новости дня

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На Лубянской площади в Москве необходимо установить памятник святому князю Александру Невскому, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и железным Феликсом [Дзержинским] никакого выбора, конечно, нет. Страница истории с ФЭ (Феликсом Эдмундовичем – прим. ВЗГЛЯД) должна быть перевернута (но не забыта). А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю», – сообщил Легойда в своем Telegram-канале.

Между тем заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что на Лубянской площади можно было бы поставить скульптурную композицию, отражающую «что-то среднее» между тем, что символизируют Александр Невский и Феликс Дзержинский.

«Первая позиция – Александр Невский, враг внешней угрозы, вторая позиция – Дзержинский, враг внутренней «пятой колонны». Вот я бы думал, что должно быть что-то среднее, что их объединяет. А это щит и меч», – цитирует депутата РИА «Новости».

Он отметил, что не участвовал в голосовании по этому вопросу, поскольку его «варианта не было».

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.