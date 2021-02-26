В Германии назвали «громадную ошибку» Украины

26.02.2021, 3:00, Новости дня

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Украина в союзе с Польшей пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2» – это громадная ошибка Киева, сообщил немецкий политолог Александр Рар.

«Украина делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Евросоюз привлекает Украину в свое энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой – американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина», – цитирует РИА «Новости» Рар.

По мнению эксперта, так украинские власти в союзе с Польшей пытаются спровоцировать какие-либо скандалы или конфликты, чтобы остановить реализацию проекта. Рар отметил, что данная политика является очень близорукой, и Киеву должно быть стыдно за нее.

Специалист рассказал, что в ЕС, наоборот, рассчитывают на Украину в качестве посредника для транзита российского газа в европейские страны. Он подчеркнул, что в ЕС выступают за налаживание украинскими властями конструктивного диалога с Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.

До этого Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего стро