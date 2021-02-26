70 гражданам РФ сообщили подозрение за развязывание войны против Украины – Венедиктова

26.02.2021, 2:42, Новости дня

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70 гражданам Российской Федерации сообщили о подозрении за решение и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий. Об этом в интервью “Укринформу”, опубликованному 25 февраля, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Среди них есть высокопоставленные чиновники, подчеркнула она.

“Это и министр обороны РФ, три его заместителя, начальник Генерального штаба, советник президента РФ, судьи Конституционного суда РФ. За преступные действия, связанные с оккупацией Крыма, украинским судом заочно приговорен и так называемый уполномоченный представитель президента РФ в так называемом Крымском федеральном округе”, – заявила Венедиктова.

По ее словам, вынесены приговоры по более чем 40 гражданам РФ. Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тыс. уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией России. 160 гражданам РФ сообщили о подозрении за соответствующие преступления.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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