В Польше смоделировали сценарий ядерной войны РФ и НАТО

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26.02.2021, 2:10, Новости дня
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Журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны РФ и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».

Издание утверждает, что российские военные разработали план действий для нейтрализации сил на восточном фланге НАТО в случае столкновения. В статье отмечается, что атака может быть проведена с территории Калининградской области, передает РИА «Новости». 

По мнению экспертов, стратегическое положение этого места и разнообразие оружия, которое там размещено, может обеспечить успех российской стороне уже в первые часы возможной войны. При этом РФ считает, что относительный мир в Европе может гарантировать отказ НАТО от большинства своих оборонных планов, а также вывод войск и техники из стран на восточном фланге, добавили они.

Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем. 

Накануне автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла.



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