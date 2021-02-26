 

Псаки не смогла выговорить название минздрава США

26.02.2021, 2:10, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services, HHS).

Псаки, отвечая на вопрос журналиста, дважды безуспешно пытается выговорить название американского минздрава, после чего просит прощения и использует аббревиатуру HHS вместо полного наименования ведомства, передает РИА «Новости». 

В момент, когда Псаки не смогла произнести название ведомства, она говорила о социальной дистанции и мерах, предпринятых в приютах для беженцев в США. 

Ранее Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, заявила о позиции США по зимним Играм в Пекине. Таким образом осталось не совсем понятным, что она прокомментировала: угрозу коронавируса для американских спортсменов или вопрос бойкота соревнований в Китае.



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