В Украине за второй день вакцинации сделали 1,2 тыс. прививок от COVID-19 – Степанов

26.02.2021, 1:52, Новости дня

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В рамках второго дня вакцинации от COVID-19 прививки получили 1179 украинцев, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом он сказал в эфире программы “Право на власть” на телеканале “1+1”, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Он отметил, что вакцинация идет согласно утвержденному плану, и пообещал, что каждый день “эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы”.

“Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся”, – сказал Степанов

По словам министра, сейчас, согласно социологическим исследованиям, на бесплатную вакцинацию согласны только 43% (такими были результаты опросов в декабре, в феврале это число выросло, по разным данным, от 52% до 65% – при условии, что вакцина будет безопасной и эффективной). Минимальная доля вакцинированных, которой хочет достичь правительство, чтобы начать формирование коллективного иммунитета, должна составлять не менее 60%.

“Мы проводим максимальную коммуникационную кампанию для увеличения количества людей, которые должны вакцинироваться… Потому что вакцина – это тот билет, который защитит от коронавируса, это тот билет, который может защитить от смерти. Поэтому вакцинация необходима”, – заявил он.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко.

По состоянию на 25 февраля, во всех областях Украины уже начали делать прививки, говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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