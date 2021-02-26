Режим тишины на Донбассе практически не работает – Резников

26.02.2021, 1:52, Новости дня

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Режим тишины на Донбассе сегодня практически не работает. Об этом 25 февраля в эфире телеканала “Прямий” заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Не надо путать с перемирием. Его у нас нет и не было никогда. Действительно, в июле [2020 года] мы достигли режима тишины и достаточно долго его удерживали. Количество погибших и раненных значительно упало. Но сегодня я вынужден констатировать, что решим тишины перестает работать”, – сказал министр.

По его словам, боевики, подконтрольные России, провоцируют украинских военных, чтобы получить ответный огонь.

“По уставу ООН, каждое государство имеет право на самооборону, и наши военные это знают. Поэтому в случае необходимости, если они посчитают, что есть угроза нашим позициям, они имеют право на ответный огонь. И они это сделают”, – подчеркнул Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

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