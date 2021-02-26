Мнение: Никто не вступился за маленьких украинцев! Навальный должен уйти! Ну, когда выпустят.

26.02.2021, 1:42, Разное

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Тут так все кучно пошло, прямо – пойди за всем успей. Но раз за разом я не могу найти ответов на казалось бы простые вопросы.

1) Вот на Украине запретили ТВ, сейчас активно выпиливают каналы из Телеги – всем пофигу! Вот вообще, всем, кто переживал за Навального, за демократию, за права человека, за все хорошее и против всего плохого – куда они все делись?

2) В Прибалтике нацики живые ходят, памятники сносят – тоже самое – тишина.

3) Про Хабаровск какой-то дурачок написал, но ведь и их кинул Навальный – забыли уже?

4) Навальный кинул Путина, тот теперь не дождется, когда его свергнут.

5) Навальный кинул хохлов, те надеялись, что Крым вернет, кинул Амнести Инт – вернее подставил, и все равно кругом тишина.

Почему все, кто топил за Майдан и демократию – теперь говорят мне, что это их дело? Ребята, где ваши убеждения?

Почему я рыбой об лед бьюсь много лет и не могу найти идейного либерала, навальненка, оппозиционера – который шел бы до конца?

Вот не просто ходить "за правду" на несанкционированный митинг – а отъехать убирать лес лет на пять?

Вот не просто хороводы водить про свободу слова – а возмущаться до конца подходя с единым стандартом ко всей планете?

Вот не скулить, что мы СМС-ками деньги собираем – а продать квартиру и отдать на благотворительность?

Вот не скулить, что он обнищал – а уже продать все свои квартиры-машины дорогие, начать перемещаться на трамвае и тогда мне пожалиться?

Почему много лет, все стонующие на поверку обычно лишь [вырезано цензурой] – в той или иной степени?

И не надо тыкать в меня. Я – ватник, вы сами много лет назвали меня и предателем, и уродом, и халдеем, и кое-чем сильно покрепче. Я не обижась, я может лучше хочу стать?

Но нет такого человека – кто на моем пути оказался бы идеально честным, как учит остальных.

Как жить, а? Хохлов уже в ЖЖ забанили, к Люпке на суд никто не пришел (кстати) – а героя-то все нет? Одно восторженное и не очень попадается.

А демократия и права гомосексуалистов, между прочим, в опасносте.

Счастья вам.

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