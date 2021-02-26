 

Президент ФРГ предостерег от разрыва связей с Россией

26.02.2021, 1:20, Новости дня
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Обрывать связи с Россией нельзя, несмотря на сложный период в отношениях, сообщил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики.

«В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, чтобы не оборвались все связи», – передает его слова ТАСС. Штайнмайер отметил, что за последние 20 лет между Западом и Востоком было разрушено много мостов.

«Это тревожная ситуация, особенно в кризисное время, и это я открыто говорю в адрес Москвы. Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него. (…) Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы», – добавил президент Германии.

При этом, сообщил он, ЕС и Германия не могут закрывать глаза на то, что в РФ якобы ограничивается пространство для развития гражданского общества. «Мы и впредь будем оценивать действия РФ в точки зрения соблюдения этих обязательств», – сказал Штайнмайер.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против РФ в связи с арестом Навального. Министры иностранных дел ЕС уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ ответит на новые санкции Евросоюза, не исключено, что асимметрично, но речь о разрыве отношений по инициативе РФ не идет.



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