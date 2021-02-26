 

Минздрав Турции рассказал о подготовке к производству вакцины «Спутник V»

26.02.2021, 1:20, Новости дня
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Турция готовится к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сейчас проводятся токсикологические исследования, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«В Турции идет подготовка к производству вакцины «Спутник V». Но сначала нужно закончить токсикологические исследования, которые уже начались», – передает его слова РИА «Новости».

В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».

Председатель совета директоров турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii A.S.  Озтюрк Оран заявил, что компания готова производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения технологии.



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