Музыканта группы «Машина времени» избили в Москве

26.02.2021, 1:20, Новости дня

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Участника музыкальных коллективов «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского избили в Москве, его доставили в больницу.

Инцидент произошел в центре столицы. К Дитковскому на улице подошел неизвестный и обратился с просьбой, после чего трубача начали избивать, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, музыкант получил серьезные травмы, в том числе поверхностные раны головы, и был госпитализирован в одну из столичных больниц. Представители Дитковского написали заявление в полицию, участников уличного конфликта разыскивают правоохранители.

Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, а с 2003 года еще и является директором коллектива. Кроме того, он является участником музыкальной группы «Машина времени». Работал вместе с такими исполнителями, как Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Николай Басков, Земфира, а также группами «Сплин», «Несчастный случай», «Би-2».