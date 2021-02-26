 

Будь добр, люби СОБР

26.02.2021, 1:10, Разное
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Надо бы упростить работу силовикам.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Сначала упрощу работу себе: не стану тратить собственный запас слов, начну с цитаты. Вот как описывает в Facebook кемеровский журналист Роман Куприянов (работающий под псевдонимом Фома Неверов) трудную, но слаженную работу силовиков, визит которых он едва не проспал по уважительной причине — работал, говорит, всю ночь:

«Крики с балкона: «Полиция, лежать!» А я как раз лежу на диване. Собровец вышибает ногой балконную дверь, и за считаные секунды, пока я просыпался, квартира наполняется незнакомыми людьми, а я валяюсь на полу, руки за голову, сверху чей-то берц — чтобы понапрасну не шевелился».

Что случилось? Да ничего особенного. За какие-нибудь три часа, не обращая внимания на пожилую маму журналиста, перенесшую операцию на сердце, произвели обыск, изъяли компьютеры-телефоны и увезли Романа в полицию. Там вскоре выяснилось, что он проходит свидетелем по уголовному делу, касающемуся несогласованных выпадов против губернатора. С кем не бывает?

Посочувствуем силовикам. Это мы с вами можем беспечно лежать на диване, а им — на балконы проникать, двери выбивать и высокими ботинками, берцами, на свидетеля давить…

Мне как-то уже случалось вносить предложения по упрощению работы силовых структур. За одно из них я даже ждал благодарности от МВД. Напомню, предлагал ввести для участников уличных протестов нагрудные жетоны с фамилией (или хотя бы с зарегистрированным номером) недовольного. Чтобы не тратить силы и время на установление его сомнительной личности. Здравая была идея, но нет — ни министр не позвонил, ни пресс-секретарь.

Попробую еще. Первым делом, всех оппозиционеров и приравненных к ним граждан, если они живут на высоких этажах, надо обязать поменять квартиры. Пусть селятся не выше второго и не застекляют балконы. 

Рекомендовать всем ложиться на пол еще до приезда полиции. Последнее в особенности касается свидетелей. Если вы даже стали очевидцем рядового ДТП или банальной уличной драки, без промедления ложитесь на асфальт лицом вниз. Полиция подъехала — а свидетели уже лежат. Это упрощает наведение правопорядка. 

Чтобы не возникало проблем с вызовом адвоката,

требуйте участия в обыске или на допросе не адвоката, а прокурора. Не сомневайтесь, он прибудет через десять минут. 

Маршруты уличных манифестаций должны строиться с таким расчетом, чтобы шествия организованно заканчивались у крыльца отдела полиции (однако не следует рассматривать это как коллективную явку с повинной и требовать смягчения наказания).

Желательно идти навстречу силовикам даже в мелочах. Так, если вас в отделе полиции собираются пытать током (а такое не раз наблюдалось в различных регионах страны), попросите записать показания счетчика до и после процедуры и пообещайте оплатить расход электроэнергии.

Понятно же: мы к силовикам по-хорошему, и они к нам будут относиться так же. Даже будут любить граждан. От всего берца.

Борис Бронштейн
обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета



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