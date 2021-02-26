Коломойский инвестировал в майнинг-ферму в Грузии $50 млн

26.02.2021, 1:02, Новости дня

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в 2017 году инвестировал в майнинг-ферму в Грузии $50 млн. Об этом стало известно из текста решения Высокого суда Лондона, опубликованного 24 февраля.

Коломойский сообщил суду в рамках процесса по иску “ПриватБанка”, что в ферму для майнинга криптовалюты он инвестировал вместе с бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Производством оперировали их компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.

По прогнозу бизнесменов, вложение должно было к январю 2021 года принести им 50 тыс. биткоинов стоимостью $1 млрд.

Майнинг на грузинской ферме производился с ноября 2017-го по ноябрь 2018 года, затем – с мая по сентябрь 2019 года. За этот период было добыто 3533 биткоина. Из них, по информации юристов Коломойского, ему принадлежит около 1 тыс. биткоинов.

25 февраля биткоин торгуется на уровне $48,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk. Исходя из этого, Коломойский и его партнеры заработали около $170 млн. Примерно треть из них принадлежит украинскому бизнесмену.

19 декабря 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, как заявляется, находятся в их собственности или контролируются ими. Решение об аресте активов было выдано на основании предоставленных суду доводов, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка около $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций.

Бывшие владельцы банка подали ходатайство об обжаловании этого судебного приказа, а также юрисдикции английского суда рассматривать иски “Приватбанка”. Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции судьей Фанкортом 4 декабря 2018 года, и полностью отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве против бывших собственников может рассматриваться английским судом.

Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года

“ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн.

НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита “ПриватБанка”, проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду. После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери. По данным НБУ, на январь 2020 года суды рассматривали более 600 дел по делам “ПриватБанка”.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации “ПриватБанка”. Государство обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что “ПриватБанк” ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, тогда же он вступил в силу. В июне закон впервые применили на практике.

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