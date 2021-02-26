“Динамо” Киев победило “Брюгге” и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

26.02.2021, 1:02, Новости дня

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25 февраля “Динамо” Киев со счетом 1:0 победило на выезде Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух поединков с результатом 2:1 вышло в следующий раунд. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Украинской команде не удавалось наладить игру в атаке, а в первом тайме ближе к тому, чтобы забить мяч, были хозяева, но вратарь Георгий Бущан справился с ударом Баса Доста.

После перерыва нидерландский нападающий получил еще один момент для гола, однако вратарь украинского клуба снова взял мяч.

На исходе получаса игры бельгийский коллектив организовал опасную контратаку. Бущан отразил удар, после чего его подстраховали защитники.

Динамо отыскало возможность для гола, когда на 83-й минуте Жерсон Родригес забросил в штрафную мяч на Виктора Цыганкова, а тот сделал передачу в центр, где ее принял Виталий Буяльский и отправил мяч в сетку.

Несмотря на все проблемы на протяжении матча, украинцам удалось создать комбинацию в концовке. Важнейшую роль сыграли Цыганков и Буяльский, которые приняли участие в заключительной фазе атаки.

Украинская команда сумела удержать победу и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Итог матча: Брюгге – Динамо 0:1 (первый матч — 1:1).

“Шахтер” также прошел в следующий этап.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля.

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