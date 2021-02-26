Разумков подтвердил, что голосовал с замечаниями за санкции против Медведчука

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26.02.2021, 1:02, Новости дня
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука проголосовал “за”, но заявил о собственном мнении по этому вопросу. Об этом Разумков рассказал в интервью “Интерфакс-Украина”, опубликованном 24 февраля. 

“Решение касалось, как  граждан Украины, так и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании. Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой вне зависимости от того, где решение принимается – в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве. И закон должен быть для всех один”, – сказал спикер парламента.

Он считает, что параллельно с санкциями власти должны “идти судебным путем”.

“Или же второй вариант – внесение изменений в закон о санкциях, чтобы не возникало никаких разночтений. В данном вопросе кто-то ссылается на то, что санкции можно применять к нашим гражданам наравне с иностранными, которые связаны с террористической деятельностью”, – отметил Разумков.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов Совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке.  Разумков в комментарии “Бабелю” подтвердил, что воздержался от голосования.

“Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам – это плохо. Несмотря на то, чьи они”, – сказал Разумков. 

19 февраля СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медвечука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой Козака.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что голосование было почти единогласным.

“Один человек единственный проголосовал с небольшим замечанием. Это была ситуация, связанная с тем, что нудно вносить в закон о санкциях дополнительные, скажем так, аргументы”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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