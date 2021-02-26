“Никто не собирается опускать руки”: В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью

26.02.2021, 1:00, Разное

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Проблемы на пути решения данного вопроса представитель Кремля объяснил “различными факторами”. Песков отметил, что актуальная тема упоминается во всех национальных планах развития.

Не проходит без обсуждения борьбы с бедностью и ни одно послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства добавил, что работа в этом направлении продолжится самым серьезным образом, и “никто не

собирается опускать руки”.

В предстоящем обращении президент России, скорее всего, вновь будет говорить о бедности. При этом Дмитрий Песков объяснил, что имеет в виду именно борьбу с бедностью, а не с нищетой. Известно, что российский лидер затронет темы социально-экономического, технологического и иного развития

страны.

Напомним, в конце прошлого года лидер “Справедливой России” Сергей Миронов призвал российские власти ввести прямые выплаты малоимущим. Депутат Госдумы предложил направить на это часть средств, выделенных государством на борьбу с бедностью.

Он отметил, что на эти цели было выделено 15 триллионов рублей до 2024 года. Миронов пояснил, что около пяти из них “осядут” в различных фондах и институтах развития и никак не помогут достижению цели.