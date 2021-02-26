Итальянская деревня объявила распродажу жилья по 1 евро

26.02.2021, 0:30, Новости дня

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В итальянской деревне Ояче, расположенной недалеко от границы со Швейцарией, продаются исторические дома за один евро.

Год назад власти страны уже попытались таким образом спасти от запустения историческую коммуну Бизачча. В основном речь идет о заброшенных домах. При этом покупка такой недвижимости в Ояче, как и в Бизачче до этого, имеет единственное условие: новый хозяин обязуется отремонтировать историческое жилье за свой счет, передает портал Idealista.

После реставрации здание можно будет использовать как угодно, а хозяин не обязан проживать в деревне. Глава администрации поселения Стефания Клос надеется, что такая распродажа позволит навести порядок в историческом центре – сейчас многие дома находятся в плохом состоянии и создают угрозу безопасности местным жителям.

В настоящее время в Ояче проживают около 200 жителей. В центре горной деревни есть церковь, ратуша, продуктовый магазин, бар, почта и кабинет врача, а также детский сад, начальная школа и библиотека.

Ранее коммуна Биккари на юге Италии также объявляла масштабную распродажу жилья, дом можно было купить по цене от 7,5 тыс. евро (688 тыс. рублей).