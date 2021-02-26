 

США призвали ВС Армении не вмешиваться в политику

26.02.2021, 0:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает вооруженные силы этой страны воздержаться от вмешательства во внутреннюю политику, сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации, а также избегать насилия. Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии – что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику», – цитирует ТАСС Прайс. 

По его словам, США пока не принимали решений о том, будут они считать нынешние события в Армении попыткой переворота или нет.

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / В украинских школах начали вводить электронные дневники и журналы

19.11 / В Берлине разогнали демонстрацию за несоблюдение социальной дистанции

14.01 / В Тбилиси возмущены согласием Ананиашвили быть «русской балериной»

23.12 / В Израиле распущен парламент и объявлены досрочные выборы

22.07 / Больше этнокультурного разнообразия — темнокожие музыканты призывают уйти от «белой» модели музыки прошлого

27.11 / Днепропетровская область меньше других регионов охвачена тестированиями на коронавирус – данные Минздрава за неделю

07.01 / Трамп призвал протестующих разойтись по домам, но продолжает повторять, что “выборы были украдены”

22.11 / Второй тур голосования на местных выборах завершился на Украине

02.09 / Автор хита «I Like to Move It» умер в возрасте 49 лет

20.02 / В Словении представили проект водородного самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска