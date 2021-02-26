 

Жена посла Украины в Германии сняла фильм о Лесе Украинке

26.02.2021, 0:12, Новости дня
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14-томник выложили на сайте Украинского института книги.

Украинская поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском Житомирской области.

Известна благодаря своим сборникам стихов “На крыльях песен” (1893), “Думы и мечты” (1899), “Отзывы” (1902), поэм “Старая сказка” (1893), “Одно слово” (1903), драм “Боярыня” (1913), “Кассандра” (1903–1907), “В катакомбах” (1905). Ее драма-феерия “Лесная песня” (1911) стала знаковым элементом украинской национальной культуры.

150-ю годовщину со дня рождения поэтессы Украина отмечает на государственном уровне. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Ко дню рождения Леси Украинки Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 20 грн.



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