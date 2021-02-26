Вакцину доставили во все регионы Украины, опубликованы “записи Суркова – Медведчука”, в Армении разразился кризис. Главное за день

26.02.2021, 0:12, Новости дня

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Вакцинация от COVID-19 началась во всех областях Украины

Вакцина от коронавируса доставлена во все регионы Украины, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В некоторых областях медикам начали делать прививки еще 24 февраля, в первый день успели сделать 159 прививок.

Сегодня вакцинируют уже не только медиков, но и военных в зоне ООС – в военный госпиталь Донецкой области поступила первая партия вакцины. В Луганскую область вакцину тоже привезли, прививки военным начнут делать завтра.

Всего за прошлые сутки в Украине коронавирус подтвердили у 8147 человек. Хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области – там выявили 711 новых случаев. В Закарпатье медики обнаружили новые симптомы коронавируса – он мутирует.

Во всем мире сделали более 218 млн прививок от коронавируса, вакцинация идет в 99 странах.

Опубликованы “пленки Суркова-Медведчука”

Сегодня “Цензор.НЕТ” опубликовал аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи собеседники обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. В частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил пятый президент Украины Петр Порошенко.

В СБУ пообещали тщательно изучить записи.

Внутренний кризис в Армении

Генштаб вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер-министр не способен принимать адекватные решения. Одним из подписантов документа был начальник Генерального штаба ВС страны Оник Гаспарян.

Премьер-министр объявил об отставке начальника Генштаба, назвал произошедшее “попыткой военного переворота” и объявил сбор своих сторонников на площади Республики в Ереване. На улицы Еревана вышли как сторонники, так и противники премьера, оппозиция начала устанавливать палатки напротив здания Национального собрания Армении.

Президент Армении пока не подписал указ об отставке Гаспаряна и занял нейтральную позицию.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в США.

Бывший топ-менеджер “ПриватБанка” Яценко вышел под залог

Бывший заместитель председателя правления “ПриватБанка” Владимир Яценко, ради задержания которого НАБУ сажало самолет, вышел из-под ареста под залог в 52,2 млн грн. Прокуроры просили назначить залог в 136,8 млн грн.

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Евросоюз продлил санкции против властей Беларуси

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