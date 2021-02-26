Баканов: Стерненко при моей каденции никогда не был агентом СБУ

26.02.2021, 0:12, Новости дня

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Одесский активист Сергей Стерненко не является агентом СБУ. Об этом 25 февраля в эфире программы “Право на владу”, которая транслируется в YouTube-канале ТСН, заявил глава СБУ Иван Баканов.

“Стерненко при моей каденции никогда не был агентом Службы безопасности Украины. Его нет в учетных данных СБУ”, – отметил он.

Баканов уточнил, что и до его каденции Стерненко не сотрудничал с СБУ.

Прокурор Одесской области Сергей Костенко в эфире программы заявил, что в материалах криминального производства, в котором фигурирует Стерненко, нет информации о его струдничестве с СБУ.

Президент Владимир Зеленский предлагал Стерненко должность в Службе безопасности Украины. Об этом 23 февраля сообщила “Украинская правда” со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, активист Руслан Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Демчука и Стерненко арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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