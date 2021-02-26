Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм “Печки-лавочки”
26.02.2021, 0:10,
Разное
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Шукшин очень хотел снять ленту на основе собственной книги “Я
пришел дать вам волю”. Детище Василия Макаровича рассказывало о крестьянском
восстании и Степане Разине. К большому сожалению для режиссера, ему запретили
экранизировать роман. Шукшину предложили снять что-нибудь на современную тему.
Кинематографист сконцентрировался на сценарии “Печки-лавочки”,
который за пять лет до этого сам отдал киностудии имени М. Горького. Василий
Шукшин полагал, что фильм о сельских жителях, впервые поехавших к
морю, поможет ему добиться разрешения на экранизацию истории Степана Разина. В сентябре
1974 года режиссер все же поручил решение о запуске фильма на основе романа “Я
пришел дать вам волю”. Воплотить замысел
в жизнь кинематографист не успел – Василий Макарович
умер от сердечного приступа в октябре 1974-го.
Центральную роль в “Печках-лавочках” режиссер собирался отдать Леониду Куравлеву. Шукшин уже работал с актером над фильмами
“Живет такой парень”, “Ваш сын и брат” и этим сотрудничеством остался
доволен. Куравлев, в свою очередь, сниматься в комедии не хотел. На пробы Леонид пришел только из уважения к кинематографисту. “Он уже звезда, выпорхнул Леня…”
– сетовал тогда Василий Макарович.
Сниматься сам Василий Шукшин не хотел, он пробовал других артистов,
но ни с одним не срослось. Время шло, а исполнителя главной роли все еще не
было. Режиссер в итоге решился на появление в кадре. Василий Макарович не скрывал,
что актерство опостылело ему, с радостью он был готов перевоплотиться только в одного
персонажа – Степана Разина.
Роль жены главного героя Ивана Расторгуева, Нюры, режиссер
хотел предложить Нонне Мордюковой. Немного поразмыслив, Шукшин пришел к выводу,
что звезда фильма “Молодая гвардия” перетянет все внимание на себя. К работе кинематографист
подключил супругу Лидию Федосееву-Шукшину.
Отметим, что дочери Василия
Макаровича и Лидии Николаевны, Маша и Оля, также снялись в “Печках-лавочках”.
Девочки сыграли отпрысков центральных персонажей.
Картину снимали в Алтайском крае в деревне Шульгин Лог, которая
находилась рядом с малой родиной Шукшина – села Сростки. Руководство
киностудии не хотело отпускать съемочный коллектив далеко от столицы,
однако режиссер проявил настойчивость.
Своим появлением в Алтайском крае Шукшин наделал шума. Жители начали распускать слухи о
кинематографисте. Говорили, что Василий Макарович неописуемо богат. В итоге на
площадку картины прибыли с проверкой из райкома партии. Узнав детали сценария,
чиновник возмутился, мол, работник колхоза не может в разгар сезона поехать на курорт. На еще не снятый фильм обрушился шквал критики. В местной прессе появились разгромные материалы, картину требовали закрыть, гневные
письма из Алтая дошли до Госкино.
С проблемами Василий Шукшин столкнулся и в Москве. Худсовет
подверг картину “Печки-лавочки” цензуре. Две трети ленты требовали убрать.
Режиссер бился за каждый кадр, в итоге фильм согласовывали почти год. Пришлось
переснять начальные титры, изменить финал, убрать одного из персонажей и намеки
на алкоголизм в деревне, исключить некоторые выражения героев.
Картина “Печки-лавочки” увидела свет в 1972 году. Ленте дали низкую
прокатную категорию, поэтому картину пускали не во всех кинотеатрах.
Зрителям детище Василия Шукшина понравилось, работой остался доволен и сам режиссер.
Кинематографист не скрывал, что некоторые сцены в фильме – показатель его
мастерства. Через 30 лет после выхода “Печек-лавочек” недалеко от села Сростки
Шукшину поставили памятник. Основой для монумента стал кадр из финальной сцены картины.
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