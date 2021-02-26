 

Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм “Печки-лавочки”

26.02.2021, 0:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шукшин очень хотел снять ленту на основе собственной книги “Я
пришел дать вам волю”. Детище Василия Макаровича рассказывало о крестьянском
восстании и Степане Разине. К большому сожалению для режиссера, ему запретили
экранизировать роман. Шукшину предложили снять что-нибудь на современную тему.

Кинематографист сконцентрировался на сценарии “Печки-лавочки”,
который за пять лет до этого сам отдал киностудии имени М. Горького. Василий
Шукшин полагал, что фильм о сельских жителях, впервые поехавших к
морю, поможет ему добиться разрешения на экранизацию истории Степана Разина. В сентябре
1974 года режиссер все же поручил решение о запуске фильма на основе романа “Я
пришел дать вам волю”. Воплотить замысел
в жизнь кинематографист не успел – Василий Макарович
умер от сердечного приступа в октябре 1974-го.

Центральную роль в “Печках-лавочках” режиссер собирался отдать Леониду Куравлеву. Шукшин уже работал с актером над фильмами
“Живет такой парень”, “Ваш сын и брат” и этим сотрудничеством остался
доволен. Куравлев, в свою очередь, сниматься в комедии не хотел. На пробы Леонид пришел только из уважения к кинематографисту. “Он уже звезда, выпорхнул Леня…”
– сетовал тогда Василий Макарович.

Сниматься сам Василий Шукшин не хотел, он пробовал других артистов,
но ни с одним не срослось. Время шло, а исполнителя главной роли все еще не
было. Режиссер в итоге решился на появление в кадре. Василий Макарович не скрывал,
что актерство опостылело ему, с радостью он был готов перевоплотиться только в одного
персонажа – Степана Разина.

Роль жены главного героя Ивана Расторгуева, Нюры, режиссер
хотел предложить Нонне Мордюковой. Немного поразмыслив, Шукшин пришел к выводу,
что звезда фильма “Молодая гвардия” перетянет все внимание на себя. К работе кинематографист
подключил супругу Лидию Федосееву-Шукшину.

Отметим, что дочери Василия
Макаровича и Лидии Николаевны, Маша и Оля, также снялись в “Печках-лавочках”.
Девочки сыграли отпрысков центральных персонажей.

Картину снимали в Алтайском крае в деревне Шульгин Лог, которая
находилась рядом с малой родиной Шукшина – села Сростки. Руководство
киностудии не хотело отпускать съемочный коллектив далеко от столицы,
однако режиссер проявил настойчивость.

Своим появлением в Алтайском крае Шукшин наделал шума. Жители начали распускать слухи о
кинематографисте. Говорили, что Василий Макарович неописуемо богат. В итоге на
площадку картины прибыли с проверкой из райкома партии. Узнав детали сценария,
чиновник возмутился, мол, работник колхоза не может в разгар сезона поехать на курорт. На еще не снятый фильм обрушился шквал критики. В местной прессе появились разгромные материалы, картину требовали закрыть, гневные
письма из Алтая дошли до Госкино.

С проблемами Василий Шукшин столкнулся и в Москве. Худсовет
подверг картину “Печки-лавочки” цензуре. Две трети ленты требовали убрать.
Режиссер бился за каждый кадр, в итоге фильм согласовывали почти год. Пришлось
переснять начальные титры, изменить финал, убрать одного из персонажей и намеки
на алкоголизм в деревне, исключить некоторые выражения героев.

Картина “Печки-лавочки” увидела свет в 1972 году. Ленте дали низкую
прокатную категорию, поэтому картину пускали не во всех кинотеатрах.
Зрителям детище Василия Шукшина понравилось, работой остался доволен и сам режиссер.
Кинематографист не скрывал, что некоторые сцены в фильме – показатель его
мастерства. Через 30 лет после выхода “Печек-лавочек” недалеко от села Сростки
Шукшину поставили памятник. Основой для монумента стал кадр из финальной сцены картины.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Раскрыты схемы мошенничества в банкоматах России

27.08 / Найденные учеными артефакты доказывают высокий уровень развития древних жителей Сибири

15.02 / Скандалы: Вячеслава Коновалова подвели скрепки

22.09 / 3-летняя внучка Оззи Осборна заразилась коронавирусом

11.07 / Яна Рудковская вместе с Louis Vuitton унизила Дакоту за внешний вид

15.09 / Нужно ли сторониться переболевших COVID-19 в течение 90 дней?

13.12 / “Лукашенко нечего предложить”: политолог ожидает переход белорусских силовиков на сторону граждан

24.10 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 23.10.2020

11.02 / Какую выплату россияне могут получить раз в год

07.09 / Мнение: В деле с «анализами Навального» Германия ведет себя подозрительно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска