Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм “Печки-лавочки”

26.02.2021, 0:10, Разное

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Шукшин очень хотел снять ленту на основе собственной книги “Я

пришел дать вам волю”. Детище Василия Макаровича рассказывало о крестьянском

восстании и Степане Разине. К большому сожалению для режиссера, ему запретили

экранизировать роман. Шукшину предложили снять что-нибудь на современную тему.

Кинематографист сконцентрировался на сценарии “Печки-лавочки”,

который за пять лет до этого сам отдал киностудии имени М. Горького. Василий

Шукшин полагал, что фильм о сельских жителях, впервые поехавших к

морю, поможет ему добиться разрешения на экранизацию истории Степана Разина. В сентябре

1974 года режиссер все же поручил решение о запуске фильма на основе романа “Я

пришел дать вам волю”. Воплотить замысел

в жизнь кинематографист не успел – Василий Макарович

умер от сердечного приступа в октябре 1974-го.

Центральную роль в “Печках-лавочках” режиссер собирался отдать Леониду Куравлеву. Шукшин уже работал с актером над фильмами

“Живет такой парень”, “Ваш сын и брат” и этим сотрудничеством остался

доволен. Куравлев, в свою очередь, сниматься в комедии не хотел. На пробы Леонид пришел только из уважения к кинематографисту. “Он уже звезда, выпорхнул Леня…”

– сетовал тогда Василий Макарович.

Сниматься сам Василий Шукшин не хотел, он пробовал других артистов,

но ни с одним не срослось. Время шло, а исполнителя главной роли все еще не

было. Режиссер в итоге решился на появление в кадре. Василий Макарович не скрывал,

что актерство опостылело ему, с радостью он был готов перевоплотиться только в одного

персонажа – Степана Разина.

Роль жены главного героя Ивана Расторгуева, Нюры, режиссер

хотел предложить Нонне Мордюковой. Немного поразмыслив, Шукшин пришел к выводу,

что звезда фильма “Молодая гвардия” перетянет все внимание на себя. К работе кинематографист

подключил супругу Лидию Федосееву-Шукшину.

Отметим, что дочери Василия

Макаровича и Лидии Николаевны, Маша и Оля, также снялись в “Печках-лавочках”.

Девочки сыграли отпрысков центральных персонажей.

Картину снимали в Алтайском крае в деревне Шульгин Лог, которая

находилась рядом с малой родиной Шукшина – села Сростки. Руководство

киностудии не хотело отпускать съемочный коллектив далеко от столицы,

однако режиссер проявил настойчивость.

Своим появлением в Алтайском крае Шукшин наделал шума. Жители начали распускать слухи о

кинематографисте. Говорили, что Василий Макарович неописуемо богат. В итоге на

площадку картины прибыли с проверкой из райкома партии. Узнав детали сценария,

чиновник возмутился, мол, работник колхоза не может в разгар сезона поехать на курорт. На еще не снятый фильм обрушился шквал критики. В местной прессе появились разгромные материалы, картину требовали закрыть, гневные

письма из Алтая дошли до Госкино.

С проблемами Василий Шукшин столкнулся и в Москве. Худсовет

подверг картину “Печки-лавочки” цензуре. Две трети ленты требовали убрать.

Режиссер бился за каждый кадр, в итоге фильм согласовывали почти год. Пришлось

переснять начальные титры, изменить финал, убрать одного из персонажей и намеки

на алкоголизм в деревне, исключить некоторые выражения героев.

Картина “Печки-лавочки” увидела свет в 1972 году. Ленте дали низкую

прокатную категорию, поэтому картину пускали не во всех кинотеатрах.

Зрителям детище Василия Шукшина понравилось, работой остался доволен и сам режиссер.

Кинематографист не скрывал, что некоторые сцены в фильме – показатель его

мастерства. Через 30 лет после выхода “Печек-лавочек” недалеко от села Сростки

Шукшину поставили памятник. Основой для монумента стал кадр из финальной сцены картины.

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