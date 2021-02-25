 

ЕС призвал ускорить авторизацию и производство вакцин от коронавируса

25.02.2021, 23:40, Новости дня
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Руководство ЕС в связи с ситуацией вокруг коронавируса выступает за сохранение в силе жестких ограничительных мер, вместе с тем ставя задачей
ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин от коронавируса, говорится в итоговом заявлении.

«Вакцинация уже началась во всех наших странах, наша стратегия вакцинации обеспечила всем государствам-членам доступ к вакцинам. Несмотря на это, нам необходимо срочно ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин», – говорится в итоговом документе, передает РИА «Новости». 

Также главы ЕС подчеркнули, что компании-производители должны гарантировать предсказуемость производства и поставок вакцин. Европейские лидеры высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию.

Лидеры стран ЕС договорились продолжить работу над общим подходом к сертификатам по вакцинации и затем вернуться к этому вопросу. Также страны ЕС договорились работать над международным договором по пандемиям и собираются обсудить эту тему на саммите G20 по здравоохранению в Риме.

«Мы привержены делу продвижения вперед глобальной безопасности в области здравоохранения, включая укрепление Всемирной организации здравоохранения и работу над международным договором по пандемиям под эгидой ВОЗ. В этом контексте лидеры ЕС с нетерпением ждут глобальный саммит G20 в Риме по здравоохранению», – говорится в документе.

По мнению лидеров ЕС, эпидемиологическая ситуация остается сложной и требует сохранять соразмерные ограничения на передвижения внутри союза.

«В настоящее время необходимо ограничить необязательные поездки в соответствии с принципами соразмерности и недискриминации… Необходимо в то же время обеспечить беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого европейского рынка», – говорится в итоговом заявлении.

Отмечается, что к июню 2021 года Еврокомиссия планирует представить доклад об уроках, извлеченных из пандемии коронавируса. В докладе должны быть рассмотрены вопросы обмена информацией, координации, коммуникации и совместных государственных закупок, а также способы обеспечения производственного потенциала в ЕС и создания стратегических резервов, передает ТАСС. 

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на сегодняшний день Евросоюз вакцинировал от коронавируса одной из двух необходимых доз около 6,4% своего населения.

«На данный момент мы получили около 50 млн доз вакцины, из них использованы 29 млн доз, то есть мы вакцинировали [одной дозой] порядка 6,4% нашего населения», – сообщила она.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС призвал к повышению степени прозрачности и предсказуемости со стороны компаний, производящих вакцины от коронавируса. 

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. 



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