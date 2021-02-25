 

Кадыров рассказал об участии Путина в спецоперации против боевиков

25.02.2021, 23:40, Новости дня
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Решающий удар по террористическому подполью в Чечне нанесли при непосредственном участии президента РФ Владимира Путина, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что решающий удар по последней в Чеченской Республике организованной бандгруппе, возглавляемой Асланом Бютукаевым, был нанесен при непосредственном участии главы государства, который держал под личным контролем ход операции.

Кроме того, Кадыров поблагодарил президента, «под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм».

Также глава республики согласился с заявлением российского президента, сделанным на коллегии ФСБ, о том, что результаты данной спецоперации по ликвидации боевиков крайне значимы.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Он также сообщил, что в Чечне не осталось числящихся в федеральном розыске террористов. Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент самой опасной угрозой является терроризм, борьба с ним идет и на дальних подступах.



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