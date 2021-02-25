ЕС продлил санкции против Белоруссии

25.02.2021, 23:40, Новости дня

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Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Санкции действуют против 88 человек, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещается предоставлять какие-либо средства тем, кто находится в санкционном списке.

В то же время в Евросоюзе заявили, что не увидели перемен в ситуации в Белоруссии, и допустили введение новых санкций против республики.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.