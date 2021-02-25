Русскоязычная пресса о Китае

25.02.2021, 23:32, Разное

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США vs Китай: кому нет места в битве гигантов

ТИМУР СЕЙТМУРАТОВ Среда, 24 Фев 2021

Позиция Китая в отношении России, открыто заявленная китайским экспертом, открывает широкий простор для предположений о дальнейших действиях китайского Дракона на постсоветском пространстве

20 января текущего года, накануне смены администраций Белого дома, ваш покорный слуга, с учётом прежних высказываний ключевых персоналий команды нового американского президента, в заметке “Китайская повестка для Белого дома” вынужден был отметить:

“Самое интересное, что несмотря на все имевшие место в течение последних четырёх лет американо-китайские трения и торговую войну, уходящая администрация по степени резкости риторики в отношении Китая уступает администрации приходящей. /…/ судя по всему, несмотря на смену администраций китайская повестка в Белом доме остаётся. Возможно, надолго”.

За прошедшие 30 дней, с тех пор как новая администрация находится у власти, можно констатировать: предположение оказалось близким к истине.

Политика Джо БАЙДЕНА на китайском направлении не только не отличается от политики его предшественника, но и во многом стала более наступательной.

В частности, министр финансов Джанет ЙЕЛЛЕН заявила, что пока не будет отменять пошлины, которые администрация Трампа ввела против Китая. А в своей речи на Мюнхенской конференции, которая прошла в онлайн-режиме 19 февраля, 46-й американский президент подтвердил, что собирается проводить жесткий курс в отношении Китая, призвал союзников сообща отстаивать перед Поднебесной единые ценности, противостоять разрушающим фундамент международной экономической системы злоупотреблениям китайского правительства и обвинил Пекин в экономических манипуляциях, которые идут вразрез с правилами честной конкуренции.

С места в карьер перешёл и новый госсекретарь США Энтони БЛИНКИН. Уже 27 января, по итогам телефонного разговора госсекретаря с коллегой из Филиппин Теодоро ЛОКСИНОМ, госдепартамент распространил заявление, в котором было сказано, что США отвергают территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море, выходящие за рамки Конвенции ООН по морскому праву.

“Госсекретарь США подчеркнул важность Договора о взаимной обороне и его применения касательно нападений на вооруженные силы Филиппин, суда или самолеты в Тихом океане, включая Южно-Китайское море”, – говорится в тексте.

6 января Энтони Блинкин в своём твиттере сообщил, что в телефоном разговоре с директором Центральной комиссии по иностранным делам КПК Ян ЦЗЕЧИ (Yang Jiechi), он ясно дал понять китайской стороне, что США будут защищать свои национальные интересы, выступать за демократические ценности, и привлекут Китай к ответственности за злоупотребления международной системой.

19 января во время онлайн переговоров госсекретарь обсудил нарастающие трения с Китаем с представителями союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе – министрами иностранных дел Японии, Австралии и Индии.

Таким образом, китайская повестка в Белом доме не заставила себя долго ждать. Что, в общем-то, ожидаемо.

Любопытно другое. Вчера российская “Независимая газета” за подписью своего главного редактора Константина РЕМЧУКОВА опубликовала статью с впечатляющим заголовком “Китай отходит от многополярного мира в направлении биполярного”.

Автор публикации, ссылаясь на интервью Янь СЮЭТУНА, руководителя Института международных отношений при Университете Цинхуа, пишет следующее:

“Основная идея, которую озвучил Янь Сюэтун в интервью в конце января этого года, может быть сформулирована так: многополярный мир – фикция, и на самом деле Китай не заинтересован в его становлении. В настоящее время существует биполярный мир с США и Китаем на его вершинах. Биполярность мира означает приоритет соперничества над сотрудничеством.

РФ в этой конфигурации – такая же страна второго эшелона, и Китаю не стоит брать на себя серьезные обязательства перед Москвой, чтобы всегда иметь развязанные для маневра руки. Ядерная мощь РФ может пригодиться лишь в условиях, близких к горячей войне с США, что на данный момент маловероятно”.

Подобная позиция Китая в отношении России, открыто заявленная китайским экспертом, открывает широкий простор для предположений о дальнейших действиях китайского Дракона на постсоветском пространстве, в случае эскалации трений с США и их союзниками на Азиатско-Тихоокеанской передовой. Усиление давления может сподвигнуть Китай к более активным действиям по укреплению позиций и продвижению своих интересов в условной тыловой зоне, за которую азиатский гигант вполне может счесть значительную часть обширного периметра бывшего СССР.

Озвученное же Китаем пренебрежение к российскому фактору очевидно порождает в этой геополитической задаче новые вводные и новые неизвестные. От их своевременного понимания на постсоветском пространстве зависеть может многое. Прежде всего для самого постсоветского пространства.

Китай скупает британские частные школы

25.02.2021

Множество независимых школ Британии находятся под угрозой закрытия из-за ковид-ограничений, и к ним приценивается Китай.

Китай уже купил семнадцать британских школ (в 2020-м — три школы), причём в девяти случаях за покупкой стояли высокопоставленные члены Коммунистической партии Китая. В числе покупок есть даже Riddlesworth Hall Preparatory School в Норфолке, где училась принцесса Диана, и новые владельцы не стесняются использовать эту связь для рекламы.

Учащимся приобретённых школ предлагается изучать китайский язык и культуру, а заодно и преподносится “обелённый” образ Китая. Подобную экспансию страна намерена производить в Малайзии, ОАЭ, Тайланде, Южной Африке, Нигерии и “других странах”.

Новости Китая, утро: шествие цифрового юаня по миру и новые влиятельные бизнесвумен

Опубликовано 2021/02/25

Ван Лайчунь и генеральный директор Apple Тим Кук. Фото: daydaynews.cc

Сенаторы США будут бороться с китайской цензурой в отношении местных фирм.

Инициативу 24 февраля вынесла на рассмотрение верхней палаты парламента двухпартийная группа конгрессменов. Главная цель законопроекта — отстаивать американских ценностей и бороться с растущим влиянием Китая на информационную повестку.

По мнению членов верхней палаты Конгресса, китайская цензура заставляет американских кинопроизводителей, авиаперевозчиков и отельеров занимать пропекинскую позицию и ограничивает их в действиях. Законопроект позволит президенту страны создать рабочую группу в рамках Совета национальной безопасности для незамедлительного реагирования на факты давления со стороны китайских цензоров. Аналогичный проект закона сенаторы выдвигали в 2019 году, но не добились его принятия.

— Китайская Sinopharm обнародовала данные об эффективности второй вакцины от Covid-19.

Препарат разработало структурное подразделение Sinopharm — Уханьский институт биологических препаратов из одноименного города в провинции Хубэй. Вакцина стала второй для китайского фармацевтического гиганта: первый препарат ввели в гражданский оборот в декабре 2020 года. По результатам третьей стадии клинических испытаний ее эффективность составила 72,5%. Sinopharm подадут заявку для начала массовой вакцинации национальному регулятору на этой неделе.

Логотип фармацевтической компании Sinopharm. Фото:

The Guardian — Китай стал крупнейшим торговым партнером Индии в 2020 году.

Новые данные по двусторонней торговле опубликовало Министерство торговли Индии. По данным ведомства, за предыдущий год Китай импортировал в Индию товаров на $58,7 млрд, экспорт Индии в Китай достиг $19 млрд. Совокупный годовой товарооборот составил $77,7 млрд, что сделало Китай ключевым внешнеторговым партнером Индии: товарооборот с США за тот же период оказался на $2 млрд меньше. Пограничный конфликт в минувшем году, пандемия коронавируса и общая напряженность в отношениях сократили объем индийско-китайской торговли на $6 млрд по сравнению с 2019 годом. Однако дальнейшее противостояние с северным соседом грозит Индии снижением экспорта.

Противоречия между Китаем и Индией обострились после начала вооруженного конфликта в пограничном районе Ладакх в мае 2020 года. После гибели военнослужащих с обеих сторон в июне прошлого года Индия ввела ограничения на деятельность китайских фирм. Так, власти заблокировали сотни мобильных приложений китайской разработки, а также приостановили реализацию 145 инвестпроектов.

— Китай будет рассчитываться цифровым юанем с зарубежными территориями.

О новых мерах по развитию оплаты национальной электронной валютой заявили в Институте цифровых валют Народного банка Китая. Регулятор отметил, что Китай присоединился к Межбанковскому электронному валютному мосту между центральными банками Таиланда, Гонконга и ОАЭ, а также Банком международных расчетов. Решение Народного банка Китая повысит роль электронного юаня в трансграничных платежах и создаст определенную конкуренцию доллару США на данной позиции. Одобрение и признание со стороны Банка международных расчетов потенциально расширит зону оплаты цифровым юанем на 63 страны-участника организации.

Фото иллюстративно. Источник: techinasia.com

— Forbes опубликовал рейтинг 100 наиболее влиятельных китаянок-бизнесвумен 2021 года.

Женщин-руководителей фирм из Китая оценили по финансовым показателям их компаний и доле на рынке. Предпочтение отдавалось производителям инновационного оборудования. На вершине списка оказалась основательница и генеральный директор поставщика электроники Luxshare Ван Лайчунь. Второе и третье места заняли соответственно заместитель генерального директора крупнейшего производителя соевого соуса в стране Haitian Чэн Сюэ и глава девелоперской группы Longfor Group Holding У Яцзюнь. В нынешнем году в рейтинг вошли 40 новых китайских бизнесвумен. Средний возраст предпринимательниц составил 50 лет. Большая часть из них проживают в Пекине и Шанхае.

Сотрудников Credit Suisse и UBS переводят из Гонконга в Китай

24 февраля. FINMARKET.RU – Швейцарские банки Credit Suisse Group AG и UBS Group AG переводят ряд сотрудников в материковый Китай из Гонконга после того, как Пекин ослабил ограничения в отношении зарубежных финансовых компаний.

Credit Suisse за последнее время релоцировала трех директоров и четырех сотрудников менее высокого ранга, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. UBS находится в процессе перевода в Китай нескольких управляющих директоров, однако решение еще не принято, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

Наличие сотрудников в Гонконге, долгое время являвшимся своеобразным мостом между Западом и Китаем, становится менее значимым на фоне открытия китайского рынка, при этом жесткое политическое давление со стороны Пекина ослабило привлекательность города, пишет Bloomberg.

Релокация сотрудников также частично обусловлена опасениями по поводу сохраняющихся ограничений на поездки в Гонконг и из него, что усложняет возможность заключения сделок в Китае.

Конкуренция в Пекине растет после того, как Китай в прошлом году разрешил зарубежным компаниям полностью владеть своими бизнесами в сфере ценных бумаг. Credit Suisse и UBS, а также американские конкуренты, включая Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., наращивают присутствие в КНР.

UBS и Credit Suisse строят масштабные планы по расширению бизнеса в стране. UBS в конце 2018 года стал первым глобальным инвестбанком, получившим контроль за совместным предприятием в сфере ценных бумаг в Китае. Банк планирует увеличить штат в КНР вдвое и работает над развитием своей инфраструктуры и релокацией персонала.

UBS стал третьим банкам по объему консультаций в сфере сделок по слияниям и поглощениям в Китае за прошедшие 12 месяцев после CICC и Goldman Sachs.