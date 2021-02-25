Легендарные женские духи всех времен

25.02.2021, 23:32, Разное

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Михаил 24.02.2021

Аромат этих парфюмов знаком каждой девушке. Мы собрали 20 французских ароматов, которые совершили революции в мире парфюмерии.

Интересные факты

CHANEL №5 стали самыми популярными духами;

Сlivе Сhristian Perfume – самый дорогостоящий парфюм, стоимость которого – 215 000 долларов.

Мирра – самый первый ингредиент, который начали использовать при создании духов;

Бергамот – наиболее распространенный ингредиент в парфюмах.

Chanel №5

Был создан в 1921 году. У этого легендарного аромата существует легенда. Коко Шанель обратилась к императорскому парфюмеру Эрнесту Бо и рассказала ему, как она видит будущий аромат. Он должен иметь запах женщины. Бо провел серию экспериментов с органическими соединениями цветочных композиций и пронумеровал пробы. Из десяти ароматов, Шанель выбрала один – номер пять. Так и родился самый знаменитый парфюм.

Верхние аккорды содержат цитрусовые, альдегиды, иланг-иланг. В средних нотах – цветочный букет. В основе – сладкая ваниль в сочетании с терпким пачули и мускусом.

L`Аir du Tеmps Нина Риччи

Парфюм вышел в продажу в 1948 году после тяжелого военного времени. В связи с этим парфюм должен был символизировать чувства, а также напоминать прекрасной половине человечества об их утонченности и нежности. Крышку флакона декорировали 2 серебряными голубями. Они были выбраны как главный символ мира. Композиция раскрыла настроения новой эпохи – легкая красота, романтичность, надежда без строгих жизненных устоев.

Верхние аккорды содержат цветочно-фруктовые ноты с нежностью розы. В средних нотах чувствуются семена гвоздики, ириса, жасмина и иланг-иланга. В основе аромата – хвойные, сандаловое дерево в сочетании с мускусом.

Красная Москва

Идея создания аромата пришла к русскому парфюмеру-предпринимателю Генриху Брокару, который хотел получить роль главного поставщика российской императрицы. На 300-летний юбилей семьи Романовых, Брокар презентовал супруге Александра III цветочную композицию.

Императрица осталась под впечатлением, и парфюмер получил желаемый статус. Цветочный букет лег в основу первого российского парфюм для женщин, который стал знаменитым и на мировом рынке. Второе название духов – «Букет Императрицы».

Верхние аккорды содержат цитрусовые в сочетании с кориандром. Средние ноты состоят из жасмина и майской розы. В основе аромата – мягкая ваниль с ирисом.

Miss Dior Кристиан Диор

Аромат получил известность после легендарного показа бренда на авеню Монтень в Париже в 1947 году. Он представлял новое направление в женской моде – романтичный образ «идеальной женщины», или «new look». Во время мероприятия гости ощущали соблазнительный аромат новых духов, витающий в воздухе. После завершения показа новые духи появились в продаже.

Верхние аккорды содержат цитрусовые, гальбанум и цветочнные альдегиды. Средние ноты состоят из цветочного букета. В основе аромата – пачули, мох, и запах кожи.

Opium Ив Сен-Лоран

Перед выходом аромата был запущен провокационный рекламный слоган «Аромат для зависимых от YSL». Модельера начали обвинять в пропаганде наркотиков, однако это не помешало взрывной популярности Opium. Духи разошлись с рекордным тиражом в первые дни продаж.

Высокие ноты: фруктовые с терпкостью кориандра, перца и мускуса, в дополнении сладкой ванили. Ноты сердца состоят из мирры и легких цветочных нот. Основа аромата – ладан и сандал.

Poison Кристиан Диор

У бренда Christian Dior в течение нескольких десятилетий не получалось повторить успех аромата Miss Dior. В 1985 году парфюмер Эдуард Флешье из Roure Bertrand Dupont предложил новую композицию и дал ей название «poison» («яд»). Смелое название привлекло покупательниц, которые мгновенно раскупили новинку. Женщины носили аромат постоянно, поэтому в Америке выпускали законы, которые ограничивали использование парфюма в общественных местах.

Верхние аккорды содержат фруктово-цветочные ноты. В нотах сердца слышны тонкий ладан, апельсиновый цвет, мед, сладкая мирра и гвоздика. В базовых нотах – вирджинский кедр, сладкая ваниль, композиция сандалового дерева и мускус, амбра.

Angel Mugler

История парфюма началась с депрессии Тьери Мюглера. На приеме психотерапевта он рассказал о своих желаниях. Тьери мечтал о мамином ванильном печенье. Так в 1992 году модельер выпустил новый парфюм Angel. Аромат получился сладким и теплым. Француженки считают его символическим, а по популярности он сравним с Chanel №5, хотя ароматы у них совсем разные.

Высокие ноты: цитрусовые, сладкая вата, дыня, кокос, ананас, корица. В средних нотах слышны майская роза, тмин, мед, мускатный орех и абрикос. Базовая симфония карамельно-шоколадная со сладкой ванилью, сандаловым деревом, и диптериксом душистым.

Асqua Di Gio Джорджо Армани

Armani в юности был достаточно консервативным. Модельер предпочитал знакомые маршруты и любил отдыхать на острове Пантеллерия в Средиземном море. Здесь он любил отдыхать, наслаждаться уединением и искал вдохновения. Именно на Пантеллерии итальянский модельер придумал новый парфюм в 1996 году. Так он хотел заключить частичку любимого места во флакон нового парфюма.

Верхние аккорды содержат цитрус, букет из фиалки и мяты. В нотах сердца улавливаются розовый перец в сочетании с цветами. Основа аромата – ладанник, вирджинский кедр, сандаловое дерево.

Shalimar Eau de Parfum Guerlain

Жак Эдуард Герлен восхищался историей создания мечети Тадж-Махал. Сады на территории мечети носили название «Shalimar». Парфюмер вдохновился этим и провел эксперимент: добавил все запасы ванили в аромат Jicky, который бренд выпускал с конца XIX века. Так появился Shalimar Eau de Parfum в 1925 году. Эрнест Бо, услышав об этом, признал гениальность Герлен. Бо был уверен, что у него мог получится лишь сладкий крем при таком эксперименте.

Верхние аккорды содержат цитрусовые и кедр. В нотах сердца ощущается пачули, розовая роза, ветивер, ирис. В базовых нотах – запах кожи, сладкая ваниль, терпкий мускус и сладкая мирра.

Youth-Dew Estee Lauder

Успех парфюма начался неожиданно. В 1953 году Эстер Лаудер пришла во французский универмаг Galeries Lafayette и уронила драгоценный флакон. Благоухание аромата привлекло посетителей и получил признание.

Высокие ноты: альдегиды, индийские специи, нежная лаванда и цитрусовые; средние ноты: розовая роза, корица, симфония черной смородины и иланг-иланга; базовые ноты: цвет орхидеи, сладкая ваниль, ветивер, смола бальзамного дерева.

Joy Jean Patou

Модельер Жан Пату был в поисках революционного аромата, но не мог найти идеальные компоненты. В 1935 году он зашел к парфюмеру Генри Альмера и познакомился с незаконченной ароматной композицией. Модельер понял, что это именно тот парфюм, который он искал.

Верхние аккорды состоят из нежного сочетания розы, жасмина и полиантеса. В нотах сердца – цветы. Основа аромата – терпкая композиция из цибетина, мускуса, сандалового дерева.

Climat Lancome

Это первый аромат бренда, который был предназначен для женского пола любого возраста. В этот период использовать парфюм было принято только у взрослых дам. Духи были признаком статуса и роскоши, до которых молодые девушки еще не доросли. В 1970-х в мире бушевал феминизм, и именного тогда Lancome выпустил аромат, который символизировал юность, нежность и женственность.

Верхние аккорды состоят из цветочной композиции с ароматным персиком и бергамотом. В нотах сердца чувствуется полиантес и альдегиды. База аромата – терпкий мускус с сандаловым деревом, диптерикс душистый и бамбук.

Fidji Eau de Toilette Guy Laroche

Модельер Ги Ларош был романтичной натурой. Однажды он сравнил женщину с восхитительным островом Фиджи. Так, в 1966 году появился легендарный парфюм для райских женщин. Чарующая композиция мгновенно завоевала женские сердца, напоминая своим ароматом море.

Верхние аккорды состоят из полиантеса, цитрусовых и гицинта. В средних нотах чувствуются цветочные оттенки. Основа аромата – терпкое сочетание пачули, мускуса и сандала.

Obsession Calvin Klein

Парфюм выпустили в 1985 году. Кельвин Кляйн выбрал провокационный способ рекламы нового аромата. Лицом духом он выбрал Кейт Мосс, которая в то время только начинала свою карьеру. Модель появилась в рекламном ролике полностью голая. Модельера сразу же подвергли критике и приписывали ему поддержку анорексии и педофилии. Дизайнер отвечал только, что его идея заключалась в сексуальном аромате.

Верхние аккорды состоят из сладкой ванили, цитрусовых с добавлением зеленых оттенков. В средних нотах ощущаются индийские специи, сандал, майская роза, апельсин и хвоя. В основе аромата – терпкий мускус, ветиверия и цибетин.

Cacharel LouLou

Идея парфюма от Cacharel вдохновлена образом Луизы Брукс в фильме «Ящик Пандоры» 1929 года. Ее героиня Лулу – признанный эталон решительной женщины. Чарующая композиция LouLou имеет пряные, древесные и фруктовые оттенки, которые звучат по-новому на каждой женщине и в разное время года. Аромат вышел в 1987 году и нашел отклик у разных женщин.

Высокие ноты: цветочная композиция с корицей, черной смородиной с добавлением яркого аниса. В сердце аромата – цвет апельсина, масло иланг-иланга, ирисовый корень и полиантес. В базовых нотах – терпкий мускус, сандал с добавлением сладкой ванили.

L`eau d`Issey Issey Miyake

В 1990-х на в мире был культ сладких ароматов с цветочно-пряными оттенками. Японский модельер Иссэй Миякэ решил изменить тенденцию и добавить ноту свежести в парфюмерную линейку. В своем аромате он хотел заключить запах свежего леса после дождя. Парфюм вышел в 1992 году и стал новой вехой в мире парфюмерии. С Иссэй Миякэ началось время легких, свежих, травянистых композиций, вытесняя терпкие и сладкие ароматы.

Высокие ноты: роза, дыня, альпийская фиалка, фреезия; средние ноты: цветочный букет; базовые ноты: терпкий мускус, древесина, кедр, османт.

Organza Givenchy

Идея парфюма родилась благодаря новой волне решительных феминисток. Новый аромат от Живанши вышел в 1996 году и имел контрастирующий характер. Органза – легкий материал, которые сложен при драпировке. Как и ткань, аромат несет двойной посыл: тонкая утонченность снаружи и решительный, смелый характер в основе композиции. Терпкие восточные ноты делают парфюм оригинальным и заметным. Аромат для каждой женщины, подчеркивающий ее неповторимость.

Верхние аккорды состоят из муската, цитрусовых и гардении. В нотах сердца – цветочный букет, полиантес и лист жимолости. Основа аромата – древесные ноты, сладкая ваниль и кедровый орех.

J`Adore Dior

История этого аромата связана с Эрмитажем. Парфюмер Калис Беккер решила посетить музей, и полюбоваться картинами во фламандском стиле. Беккер смотрела на картины как на слаженную композицию, состоящую из удивительных объектов. Она сохранила этот образ и представляла его при создании J`Adore: цветы, вино и свежая фруктовая корзина. Аромат появился на полках магазинов в 1999 году.

Высокие ноты: мускат, цитрусово-фруктовый букет и микелия; средние ноты: цветочный букет и слива; базовые ноты: ежевика, сладкая ваниль и терпкий мускус.

Chanel Chance

Парфюм вышел в честь основательницы легендарного бренда Коко Шанель в 2002 году. Это первый аромат бренда, в основе которого звучит юность и легкость.

Смелый шаг Chanel, изначально производивший духи для солидных дам, увенчался успехом. Chance разнообразил бренд, привнеся в него свежий взгляд.

Верхние аккорды состоят из фруктового букета, перца и сладкого ананас. В средних нотах – цитрус и майская роза. Основа аромата – терпкий мускус, сладкая ваниль и яркий пачули.

Ange ou Demon Givenchy

Парфюм создали два парфюмера в 2006 году, идея которых заключалась в соединении двух противоположностей в симфонии аромата. Аромат действительно привлекает как скромных девушек, так и смелых соблазнительниц. На каждой женщине он звучит по-особенному, раскрывая индивидуальность.

Высокие ноты: мандарин и травы; средние ноты: лилия, илан-иланг; базовые ноты: древесные с ванилью и бобами тонка.