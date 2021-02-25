 

Мнение: Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна

25.02.2021, 23:24, Разное
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Генеральный штаб ВС Армении требует отставки правительства

Генштаб распространил заявление в связи с освобождением от должности заместителя главы Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна
Такой шаг в Генштабе назвали безответственным.
Заявлении говорится, что Генштаб выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Для страны в таких тяжелых условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом.
Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.
Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо терпели «атаки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои границы.
Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались со своим народом против врага.
Неэффективное управление действующими властями и серьезнейшие ошибки во внешней политике довели страну до краха.
В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, в то же время предупреждают воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.

* * *

Заявление Генштаба ВС РА и подписано всем руководством Генштаба, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

(с) Армянская Вендетта

Пашинян назвал это попыткой переворота.
Никак армяне не могут избавиться от соросовского ставленника.
Но судя по позиции армии, рано или поздно Пашиняна дожмут.
В Ереване люди выходят на улицы в поддержку ультиматума военных.
Пашинян проводит совещание с членами правительства и руководством парламента.

Информацию по ситуации в Ереване, буду выкладывать в Телеге https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь).

Источник: Colonel Cassad



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