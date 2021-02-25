 

“Шахтер” во второй раз победил “Маккаби” и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

25.02.2021, 23:22, Новости дня
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Донецкий “Шахтер” вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном поединке в Киеве “Шахтер” победил израильский клуб “Маккаби” из Тель-Авива со счетом 1:0. Об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

На 20-й минуте игры на НСК “Олимпийский” шанс отличиться в воротах “Маккаби” упустил Николай Матвиенко, защитник “Шахтера” сыграл на добивании после “пушки” от Тайсона, но пробил намного выше ворот.

На 39-й минуте матча удача уже была на стороне донецкого клуба. После удара Тиби мяч попал в перекладину, а капитан израильтян Дор Перетц поразил правую штангу ворот “Шахтера”.  

После перерыва “Маккаби” таки забил, сделал это Перетц. Но в момент передачи арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес зафиксировал нарушение правил и гол отменил.  

На 65-й минуте игрок “Маккаби” Бен Хаим завалил в штрафной площади бразильца Тете. Мораес с пенальти был точен. 1:0 – в Киеве и 3:0 – по сумме двух матчей, “Шахтер” проходит дальше.

Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля в швейцарском Ньоне. Матчи пройдут 11-го и 18 марта.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” победил “Маккаби” со счетом 2:0. По голу забили бразильцы Алан Патрик и Тете.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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