 

Крищенко: Никаких обысков в офисе какой-либо партии в четверг полиция Киева не проводит

25.02.2021, 23:22, Новости дня
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Задержание в Киеве автобуса людьми на улице Шота Руставели в Киеве вечером 25 февраля не связано с деятельностью какой-либо партии, заявил в комментарии “Интерфакс-Украина” начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

“Никаких обысков в офисе какой-либо партии в четверг полиция Киева не проводит, было задержание автобуса по плану “перехват”, – пишет агентство со ссылкой на слова Крищенко.

По его словам, один автобус задержали в районе улицы Шота Руставели в Киеве, второй – в Киевской области.

“В Голосеевском районе была мирная акция по застройке. Подъехало два автобуса, из них вышли люди в черном, произвели несколько выстрелов из травматического оружия, потом уехали. Был введен план специальной полицейской операции по Киеву, и в ходе отработки задержаны два автобуса”, – рассказал руководитель киевской полиции.

“Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК [хулиганство], никакого отношения к обыскам нет”, – подчеркнул Крищенко.

Вечером 25 февраля нардеп от  “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива сообщил, что якобы сотрудники СБУ задерживают работников офиса партии. Позже он уточнил, что речь идет о сотрудниках охранной структуры “Шторм”, с которой сотрудничает партия и чей автобус находился под офисом ОПЗЖ. По словам нардепа, правоохранители задержали девять человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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