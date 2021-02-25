Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность – Зеленский

25.02.2021, 23:22, Новости дня

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На совещании, которое 25 февраля провел президент Украины Владимир Зеленский, обсудили законопроекты, которые Верховная Рада должна рассмотреть на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины, отметили в ОПУ.

“Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе является залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины”, – сказал Зеленский.

После начала конституционного кризиса в Украине Зеленский называл суды “больным местом” страны. О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти в последнее время заявляли в ПАСЕ и МВФ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

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