Мнение: О вселенской доброте по-американски

25.02.2021, 23:14, Разное

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Как всем должно быть известно, #Россия – «империя зла». Как некогда #СССР, так и она точно так же представляет угрозу для демократии и цивилизации во всем мире. Причём сказано это было задолго до 2014 года, который провёл красную черту в отношениях между путинской Россией и цивилизованным Западом.

Соответственно, главный антагонист России, #США, выступает «республикой добра», причиняя это самое добро семо и овамо. Ладно, не будем вспоминать, как там в своё время обошлись с коренными жителями североамериканского континента. Забудем также про гуманитарные бомбардировки новейшего времени. Спустимся на бытовой уровень.

Вот люди в «республике добра» – добры?

Вообще, любого российского туриста поражает видимая доброжелательность американцев. Все улыбаются друг другу, уступают дорогу встречному, извиняются чуть что и т.п. Опять же, помочь на трассе не откажутся, и подбросят, если по пути. Притом что хватает в Штатах драк, убийств, краж и поножовщины, бытовая атмосфера не кажется там агрессивной, в отличие от. И принцип «люди должны помогать друг другу» – реально работает.

Как, например, на заглавном фото.

Оно хорошо известно, так что можно в двух штрихах. По официальной легенде, когда в 1930-х по городам и весям США Великая Депрессия разоряла клерков, рабочих и фермеров, добрые люди из #бизнес­а нашли, как им помочь самым пострадавшим. Например, оптовая компания Millie Opitz, торговавшая мукой и комбикормом в больших мешках, прослышав, что бедняки шьют одежду для своих детей из мешковины, повысила качество упаковки и стала делать её с весёлыми принтами.

И все были довольны.

И не то, чтобы это было вымыслом, но…

В годы Великой депрессии, действительно, починка, перекройка и повторное использование всего, что можно, стали образом жизни для фермерских семей. Многие из которых больше не могли покупать одежду в магазинах готового платья. И действительно, многие тогдашние домохозяйки пускали в ход даже мешки из-под муки. Но Millie Opitz задумалась над качеством своей тары вовсе не из благотворительности.

Бизнесменами двигало совсем не сострадание к неимущим, а трезвый расчёт. Во-первых, необычная упаковка сама по себе привлекает внимание, а качественная ткань наводит потребителя на мысли, что и продукт хороший. Во-вторых, работает «сарафанное радио», ведь фермерские жёны не могли не делиться друг с другом такой удачной находкой. И в-третьих, тут была возможность увеличения продаж.

На один мешок у Millie уходил примерно 1 м2 ткани. Нормального платья из него не сшить: мало. Значит, нужно два. И вот тут компания применила маленькую военную хитрость, делая мешки с широким ассортиментом принтов и расцветок. Так, что подобрать два одинаковых куска ткани было непросто. И приходилось покупать муки даже не вдвое, а вчетверо-впятеро больше. Как бы в запас.

Понятно, в общем, почему доброта по-американски – коммерчески выгодна?

PS Сегодня #ЖЖ мне любезно напомнил в рассылке, что эта заметка вышла ровно год назад, день-в-день. И, собственно, а почему бы не вспомнить её снова?

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