 

Стыдно – Личное мнение

25.02.2021, 23:08, Разное
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Очень не хотела писать о происшествии в салоне сотовой связи, но эмоции не отпускают.

Страдающий лишним весом и одышкой мужчина, подняв ногу, пнул пенсионера, который путался на входе.

https://t.me/lenamiro/8289
Видео: Телеграм

Старик упал. Да и как удержаться, когда тебя пинают в спину, а ты ходишь с палочкой?

Свой пинок он объяснил так: ему, видите ли, показалось, что инвалид потянулся к жене. Эвона как — защитничек!

Понятно, что никто в здравом уме не поверит этому типу. Пнул он старика не потому, что защищал жену, а от злости — чего какой-то там полез перед ними?

А я объясню, почему пенсионер так заторопился — он уже стоял в очереди, вышел подождать, пока менеджер салона разбирался с его сим-картой, а увидев ещё посетителей, понял, что его сейчас задвинут и заставят снова ждать.

Да, вот такое у нас отношение всюду — кого можно отодвинуть, тех и отодвигают. И старик-инвалид это понимает интуитивно.

Ранее судимый мужчина никогда бы не пнул здорового человека — зассал бы. Да и как не зассать, когда из-за излишнего веса он сам передвигается переваливаясь? Попробовал бы он напасть даже на среднестатистического оладушка — огрёб бы так, что мало б не показалось.

https://t.me/lenamiro/8290

Свою агрессию он проявил в отношении инвалида. Почувствовал безнаказанность. Справился. И ему смешно — обратите внимание, как он ржёт, когда старик возмущался.

Самое неприятное в том, что напавшему ничего не будет. Пару раз вызовут на допрос, может, отсидит суток 15 да и всё. Или вообще впаяют штраф за хулиганство, и он продолжит всё так же спокойно жить.

Жить среди нас. Быть членом нашего общества. Одним из нас, а значит, и мы такие.

Стыдно.

Источник: Лена Миро



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