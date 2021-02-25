В Крыму заявили о намерении преследовать организаторов блокады полуострова

25.02.2021, 22:51, Новости дня

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Власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, комментируя выдвинутые против него обвинения со стороны Киева.

«Все действия украинских властей после того, как Крым самоопределился, нанесли полуострову – и республике, и городу Севастополю – колоссальный многомиллиардный ущерб, связанный с водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокадами, а также хищением банковских средств со счетов крымчан. И делалось это не по чьему-то недомыслию, а целенаправленно, чтобы нанести Крыму и крымчанам максимальный ущерб. Эти действия носят явные признаки уголовного преступления, потому что все это – политика геноцида, которую осуществляет официальный Киев против Крыма. Мы намерены преследовать организаторов этих преступлений», – передает его слова ТАСС.

В ближайшее время, по словам Константинова, комиссия по оценке нанесенного Крыму украинскими властями ущерба завершит свою работу. После будут объявлены все суммы убытков региона. «Все вопросы компенсации нанесенного нам ущерба за все эти годы мы намерены обсуждать с новой украинской властью, которая будет сформирована законным путем, а не в результате или вследствие государственного переворота. С людьми, живущими в иллюзиях, полностью оторвавшимися от реальности, иначе бы они не стали упрекать кого бы то ни было в «нарушении законов и обычаев войны», которую они при этом «забыли» объявить, нам говорить не о чем», – отметил председатель Госсовета Крыма.

Напомним, созданная на Украине «прокуратура Автономной Республики Крым» ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в «оккупации» и «нарушении законов и обычаев войны».

Аксенов назвал новостями из сумасшедшего дома сообщения о предъявленных ему подозрениях со стороны украинской прокуратуры, а саму прокуратуру «автономной республики Крым» – фейковой.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.