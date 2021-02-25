Суд Ниццы подтвердил право РФ на три из пяти спорных объектов, связанных со Свято-Николаевским собором

25.02.2021, 22:51, Новости дня

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Суд Ниццы подтвердил право собственности РФ на три участка около Свято-Николаевского собора, расположенного на территории города, сообщила помощник по юридическим вопросам российского посольства во Франции Екатерина Копылова.

Судебное разбирательство по этому вопросу проходило с ноября 2020 года. «Этот процесс касался пяти объектов: православное кладбище Кокад, церковь на улице Лоншан и три участка, которые прилегают к Свято-Николаевскому собору», – передает слова Копыловой РИА «Новости».

Россия в 2014 году оформила нотариальные акты и стала собственником всех этих пяти участков. «Таких нотариальных актов было три: один на три участка (около Свято-Николаевского собора), один на церковь и один на кладбище. Русская православная культовая ассоциации Ниццы, которая владела всеми этими объектами начиная с Октябрьской революции примерно и по 2014 год, оспорила юридическую действительность этих актов в суде», – отметила собеседница агентства.

Участки, на которых расположена церковь святых Николая и Александры и православное кладбище Кокад остаются за Православной ассоциацией Ниццы (ACOR).

«Суд сегодня принял решение оставить за Российской Федерацией три участка при Свято-Николаевском соборе. И два участка – тот, на котором стоит церковь, и тот, на котором располагается кладбище, оставить за ассоциацией. Суд посчитал, что приобретательская давность – достаточное основание, чтобы признать за ними собственность», – рассказала Копылова.

Она уточнила, что российская сторона рассматривает возможность подать апелляцию. «Сейчас наши адвокаты над этим работают, анализируют решение, смотрят, есть ли у нас возможные аргументы. На первый взгляд, они есть. Но окончательное решение будет выноситься по итогам более детального анализа. Можно предположить, что противоположная сторона тоже подаст апелляцию, вряд ли они удовлетворены этим решением», – рассказала помощница посольства.

Свято-Никольский собор был построен императором Николаем II в 1912 году на месте виллы Бермон на главном курорте Лазурного берега, где в 1865 году умер его дядя – цесаревич Николай Александрович. Земля, на которой построен храм, была приобретена еще Александром II. В 1920-е годы собором начала управлять Православная ассоциация Ниццы, однако срок договора на бесплатную аренду истек 31 декабря 2007 года, и РФ решила через суд вернуть свою собственность. Иск был подан в 2006 году. Позже Французский суд оставил Свято-Николаевский собор в Ницце за Россией.