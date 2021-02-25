Права — они только для кого надо права

25.02.2021, 22:42, Разное

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Как некая Катя Казбек отменила Навального, а «международная общественность» ее поддержала.

Amnesty International отказалась считать Навального узником совести. Причина — hate speech. Алексей Навальный, как выяснилось, занимался hate speech, и Amnesty узнала об этом из скоординированной кампании, одним из главных лиц которой была некая Катя Казбек, непрерывно трудившаяся над разоблачением «националиста и расиста» Навального.

Катя Казбек. Фото из соцсетей

История поучительная.

Потому что, во-первых, Катя Казбек — поучительный персонаж. Она пишет о феминизме и LGBT, восхищается Сталиным и Мао, печалится в своих колонках на RT о том, что ничего не подозревающий белорусский пролетариат используется антикоммунистическими силами для цветных революций, и последний десяток лет регулярно (например, здесь и здесь) сообщает, что пишет свой первый роман — про гомосексуальные отношения. Судя по тому, как идут дела, в ближайшие полвека гениальный текст молодой дебютантки будет дописан. Романа еще нет, но литагент у «молодого гения» уже есть.

Девушка училась в Оксфорде (creative writing) и в Columbia University, живет в Нью-Йорке в шикарной квартире и является, согласно ее собственному твиттеру, одним из сооснователей онлайн-арт-журнала Supamodu. Университеты, оконченные Катей, она называет безрадостными империалистическими организациями.

Из старого «ЖЖ» Кати следует, что ее фамилия — Дубовицкая, а «Казбек» — это псевдоним, взятый потому, что фамилия в Америке нечитаема. Катя — дочка мультимиллионера Юрия Дубовицкого, основателя сети компьютерных магазинов «Белый ветер».

Иногда девушка выступает не только на сайте RT, но и, например, в некоем Grayzone, который разоблачает американских империалистов, готовящих вторжение в боливарианскую Венесуэлу, и гнусный Bellingcat, берущий деньги кровавого британского империализма с целью «ослабления России». Grayzone также отважно борется с американской олигархией, ответственной за коронавирус, и с дезинформационной кампанией капиталистического Запада против Китая.

На фоне всего этого рассказ Кати Казбек там же — в Greyzone — о «малоизвестном блогере» Навальном, который непопулярен в России, но зато «получил стипендию от программы Yale’s World Fellows, выпускники которой прямо связаны с Майданом», и который вдобавок, как сетует Катя, не заботится о правах пролетариата и ЛГБТ, кажется совершенно органичным.

Душераздирающее сочетание фраз из дремучих прокремлевских методичек с тотальной шизой.

Катя беззаветно борется с западной олигархией за права угнетенных классов, а также — в последнее время — за право «дворца Путина» называться апарт-отелем. Вообще фильм Навального наследницу-миллионершу, поклонницу Сталина и Мао, задел не на шутку — она разразилась целым романом в твитах о зловредном пропагандисте Навальном, выдающем старую историю о геленджикском апарт-отеле за резиденцию президента.

Вы спросите, как беззаветная борьба за апарт-отель сочетается с заботой об угнетенном пролетариате? Очень просто. Этот грязный пиарщик Навальный — якобы дружбан олигарха Ходорковского, читайте «Классовую борьбу» Доменико Лосурдо.

Творчество Кати — когда она не осуждает белорусских антикоммунистов и не бьется за дворец против прихвостня олигархов Навального — выглядит примерно так.

«Уважаемое человечество, я начиталась в интернете. Ты, кажется, состоишь из пьяных вильгельмов теллей, которые никогда не станут Уильямом Бэрроузом. Я, Катя Дубовицкая Казбек, […], ровный пульс, легкое дыхание, категорически против всех этих, которые любят зарядить в лоб […]. Уважаемое человечество, ты, конечно, редкое говно en masse, и ожидания мои, что касаются тебя, признаюсь, хлипки, но я не теряю надежды».

Так что никто бы и не подозревал о существовании Кати Казбек, если бы не ее беззаветная борьба за отмену Навального.

Поскольку кампания, ею затеянная, протекает строго по канонам нынешней cancel culture. Примерно так же, к примеру, некий консернутый ситизен бдительно обнаружил расизм в упаковках продуктов из Trader’s Joe. Петиция консернутого ситизена набрала на сайте Change.org аж 1700 голосов, но зато NYT разместила новость о ней на первой полосе.

Так вот. То, что Amnesty International обратила внимание на потуги именно Кати Казбек, случайностью не является. Катя Казбек — наследница миллионов, сталинистка, автор долгосочиняемого романа о воспитании гомосексуальных чувств — оказалась ярчайшим представителем референтной группы этой организации.

Amnesty International — это, если вы помните, те самые люди, которые возили джихадиста Моаззама Бегга, тренировавшегося в лагерях бен Ладена, по всей Европе, чтобы он рассказывал ужасы про Гуантанамо в точном соответствии с методичками запрещенной в РФ и во всем мире «Аль-Каиды». Когда их же собственная сотрудница Гита Сахгал заикнулась о том, что поддерживать джихадистов нехорошо, ее из организации выперли, а исполнительный директор Amnesty Клаудио Кордоне сказал, что дхихад, если он в целях самозащиты, правам человека не противоречит.

Он даже не знал, да и, очевидно знать не хотел, что бен Ладен провозгласил взрывы башен-близнецов именно что оборонительным джихадом. И что «оборонительный джихад» для «Аль-Каиды» — это такая же опознавательная фраза, как «диктатура пролетариата» для Ленина.

Amnesty — это раздутая международная псевдобюрократия, которая не избирается никем, борется с «кровавой израильской военщиной» и самопровозгласила себя эталонной в деле борьбы за права человека. Как в свое время Римская церковь, счастливо сочетавшая абсолютно непрозрачные финансы с претензиями на статус абсолютного морального авторитета.

И да.

Для Amnesty International мнение Кати Казбек действительно важно. Катя Казбек, повторюсь, — это ее референтная группа. А Навальный — нет.

Против западного империализма он не боролся, права трансгендеров не защищал, к BLM отношения не имеет — какой же он, к черту, узник совести?

Что тут сказать… Amnesty пусть выбирает Катю Казбек и Моаззама Бегга. На что это влияет?

Юлия Латынина

Обозреватель «Новой»

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