Мнение: Ты помнишь, как все начиналось…
25.02.2021, 22:36,
Разное
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Очень актуальная сегодня картинка. У Армении все получилось.
Но вот что-то результат самих армян не очень удовлетворил.
Россия все еще ждет успешно развивающегося соседа.
PS. За событиями в Ереване можно следить в ТГ-канале (https://t.me/boris_rozhin), туда выкладываю обновления по ситуации с протестами и как-бы военным переворотом.
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Источник: Colonel Cassad
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