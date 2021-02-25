 

Мнение: Ты помнишь, как все начиналось…

25.02.2021, 22:36, Разное
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Очень актуальная сегодня картинка. У Армении все получилось.
Но вот что-то результат самих армян не очень удовлетворил.
Россия все еще ждет успешно развивающегося соседа.

PS. За событиями в Ереване можно следить в ТГ-канале (https://t.me/boris_rozhin), туда выкладываю обновления по ситуации с протестами и как-бы военным переворотом.

Источник: Colonel Cassad



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