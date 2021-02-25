“Вы нарабатываете на депутата Российской Федерации!” – “Я не переворачиваюсь, как пряник на сковородке!”. Смешко и Шуфрич поспорили в прямом эфире

25.02.2021, 22:34, Новости дня

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“С вашим усердием съездите на передовую, только не с той стороны. И объясните в окопах, что агрессии нет, что “ЛНР/ДНР” – нормальные организации. Вы не глупый. Вы – просто не патриот. Вы – просто очень талантливый популист, но не патриот Украины!” – заявил Смешко.

По мнению политика, защищать агрессора в прямом эфире может только человек, который надеется на дополнительный паспорт или на “парашют”, который ему даст возможность уехать из этой страны. “С такой риторикой вы действительно нарабатываете на будущего депутата Государственной думы Российской Федерации”, – сказал он.

Шуфрич в ответ сообщил, что имеет право быть гражданином Венгрии, Словакии, Чехии и как рожденный в СССР – Российской Федерации, но у него нет других паспортов, кроме украинского

“Я гражданин Украины… По вам лично, Игорь, и по вашей партии, украинский народ сказал “нет, нет и нет”. А мне 23 года украинский народ говорит “да, да и да”. И как раз из-за того, что я защищаю национальные интересы Украины, национальные, а не националистические, для меня это две большие разницы, я сегодня имею высокое звание народного депутата Украины. Я не ерзаю с кресла на кресло, не переворачиваюсь, как пряник на какой-то сковородке, от конъюнктуры”, – заявил Шуфрич.

После этого политики начали обсуждать законность доходов Шуфрича за эти 23 года, но ведущий сообщил, что “ставит многоточие”.

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Видео: Політична партія Сила і Честь / YouTube

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