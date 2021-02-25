На Донбассе в зоне ООС началась вакцинация от коронавируса военных

25.02.2021, 22:34, Новости дня

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В районе проведения операции Объединенных сил началась вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Сегодня в 66-й военный госпиталь Донецкой области поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 от компании AstraZeneca в количестве 7200 доз.

“И уже сегодня врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты. Завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1067576963734919

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко.

По состоянию на 25 февраля, во всех областях Украины уже начали делать прививки, говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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