В работе Facebook и Instagram случился сбой

25.02.2021, 22:34, Новости дня

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В работе соцсетей Facebook и Instagram, а также приложения Facebook Messenger произошел сбой. Об этом сообщается на портале Downdetector.

57% пользователей Facebook Messenger жаловались на полное прекращение работы приложения, 31% – на проблемы с подключением, 11% – на проблемы с входом.

Сначала проблемы с Facebook Messenger возникли у пользователей из США, Канады и Великобритании, впоследствии сообщения о проблемах в работе появились и на территории Европы.

О полном прекращении работы сервисов Facebook сообщили 3% пользователей, 30% отмечают проблемы с входом в свой аккаунт.

Скриншот: downdetector.com

Скриншот: downdetector.com

63% пользователей Instagram жаловались на проблемы с лентой, 20% – на сбои с сайтом, 16% – на проблемы с входом.

Скриншот: downdetector.com

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