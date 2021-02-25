“Не может быть полумер”: в Госдуме отреагировали на нападки Украины в отношении Крыма

25.02.2021, 22:33, Разное

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Народный избранник констатировал, что наша страна была вынуждена

сформировать на полуострове группировку военных сил в ответ на агрессивную политику со

стороны соседнего государства. Руслан Бальбек добавил, что Москва знает, что Киев проводит испытания новых ракетных вооружений в Херсонской и Одесской областях.

Примечательно, что Украина открыто говорит об “атаках на полуостров”. По словам депутата, “в этом вопросе не может быть полумер”. Он подчеркнул, что российские войска в случае нападения должны иметь возможность не только отбить его, но и достойно ответить, ударив по важным управленческим центрам агрессора.

Бальбек также заявил, что размещение нашей техники на полуострове – это реакция на агрессивную политику Украины. Напомним, что ранее украинская сторона сделала заявление о том, что Россия перебрасывает в Крым военную технику.

Как писали “Дни.ру”, полуостров вошел в состав нашей страны в начале 2014 года после масштабного голосования, где большинство жителей Крыма поддержали идею присоединения. В Киеве считают полуостров оккупированной территорией и обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела.

В свою очередь российские власти утверждают, что референдум о статусе полуострова был честным и проходил в соответствии со всеми международными законами и нормами. В ЕСПЧ признали, что Крым находится в российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года.