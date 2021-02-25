 

В РПЦ высказались о памятнике на Лубянке

25.02.2021, 22:33, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российскому обществу пора перевернуть страницу истории, на которой нанесены имена таких советских деятелей как Феликс Дзержинский, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Впрочем, по его же словам, забывать о ней не следует, передает “Царьград”. Тем не менее, для Русской православной церкви никаких мук выбора между фигурой основателя ВЧК и Александром Невским быть просто не может. “На Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю”, – уверен Легойда.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Глава наемников России на съезде партии «Родина»

29.09 / У яхт-клуба в Петербурге нашли расчлененное тело

14.01 / Из-за неумеренного потребления кофе превращается в яд

28.01 / Скандалы: Вербовка шпионов перешла в онлайн

12.10 / Родителям находящихся на дистанционном обучении школьников предложили выплачивать пособие

19.01 / Пушков: Роль президента Зеленскому совершенно не удалась

18.10 / Ave доктор!

28.10 / Мы проходим самые тяжелые дни пандемии. Или нет?

23.09 / «Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр»

08.01 / Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о таинственных существах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска