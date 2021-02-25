Совет ЕС одобрил введение санкций против России

25.02.2021, 22:32, Новости дня

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Новые санкции Евросоюза против РФ из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека», – цитирует ТАСС Мишеля.

Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.