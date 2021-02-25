Просто не даст от неё уйти! – Личное мнение

25.02.2021, 22:18, Разное

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Причиной для циркулирующих пятый день слухов о разводе Анечки Седлоковой с её наездником стали, как ни странно, записи супругов в Эскортограме.

Одна глубокомысленно написала, что у неё есть чувство, что кому-то пора расстаться. Другой ответил, что всё — значит, всё.



Фото: Соцсети

На этой почве в среде фанатов появилось мнение, что Анечка и Янис вот-вот разбегутся, как Бузов с Давочкой.

Должна сказать, что слухи эти являются домыслами и не имеют под собой оснований. Объясню.

Ну, как почему? Да потому, что от Седлоковой ещё никто, насколько мне известно, без ребёнка не уходил!

Есть ли у Ани деточка от баскетболиста? Пока нету. Значит, никакого развода в ближайшей перспективе нет и быть не может.

Не родив, певица торсом Седлокова не сможет рассчитывать ещё на одни спортивные алименты. Что за жизнь без алиментов? Кушать не на что. Объёмное тело Анечки просто так не прокормить!

Пока Аня не забеременеет, не родит опять, о разводе даже и говорить нечего. Не отпустит никуда она своего спортсмена. Это уже такая устоявшаяся традиция.

Кто-то работает сталеваром. Другой книги пишет, третий лечит людей. Анечка же рожает деточек.

Не так много осталось фертильных лет у женщины, чтобы спустить полгода в унитаз просто так и бесплодно развестись.

Так что фанаты баскетбола могут спасть спокойно — Седлокова ещё неоднократно покажется на ваших трибунах всем своим габаритным телом. Вскоре, даже беременным.

Давайте лучше обсудим, кого в этот раз родит Анечка: высокую — в папу! — девочку или пухлого — в Анечку! — мальчика?

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