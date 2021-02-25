Мнение: Письмо: “Доприучала себя”

25.02.2021, 22:02, Разное

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Немалая часть “травм” – это стремление людей удержать в памяти травмирующее обстоятельство и продлить ущерб, чтобы добиться компенсации.

Человек считает, что если “легко забудет”, предаст себя и как бы распишется в том, что ничего страшного с ним не произошло.

Ну нееет, так легко его обидчики не отделаются. Он будет помнить, восстанавливать в памяти непрерывно и болеть, хиреть, загибаться, чтобы никто вокруг не подумал вдруг, что проблема не такая уж страшная и ему ничего за это не должны. Он пострадал и хочет компенсации, поэтому вечно будет волочить за собой свою травму. И греметь как собака консервными банками, привязанными к хвосту.

Это не исчерпывает все случаи травмы, но это существенная их часть.

Поэтому терапия травмы должна начинаться с выяснения мотивов автора. Он жаждет мести и наказания виновников или действительно хотел бы избавиться от травматических последствий. Пока не сформируется второго мотива, травму лечить почти бесполезно. Если сформируется – лечить легко.

Вот в этом письме – тоже такая травма. Хотя автора никто не бил и не угрожал жизни, а унижение, которое она испытала, касается только ее короны Сокровища.

zelenaja_mary

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Ситуация моя касается довольно щекотливой темы.

(Так всегда почти начинаются письма, написанные из мести)

Мне 33, в разводе, есть сын 5 лет. С бывшим мужем М мы познакомились, когда мне было 26, М было 32. М красивый и умный человек, добрый и надёжный, вокруг него всегда были девушки, которым он нравился, и когда он начал за мной ухаживать, я была счастлива. Мы пару месяцев встречались перед тем, как он пригласил меня после похода в кино к себе в гости на ночь глядя.

(Автор описывает, что ее выбрали из толпы поклонниц и только поэтому она согласилась)

До М. у меня были парни, и в сексуальной сфере никогда не было между нами непоняток. С первым парнем расстались потому, что он поступил учиться заграницу, а я на родине, со вторым из-за разногласий (он попал в тусовку веганов-сыроедов, пытался перевоспитать на этот лад и меня, и кота, и быт для всех превратится в тяжелое испытание), от третьего парня я ушла к М.

(Автор всех бросала сама, даже с первым парнем сама не поехала)

Со всеми перечисленными парнями секс был, все происходило легко и естественно, поэтому, я не задумывалась, что может быть иначе.

(Автор привела убедительные доказательства, что она очень востребована, привлекательна и с ней все идеально. Значит дефективный именно партнер, с которым секса не вышло)

И вот, я в гостях у М, лежим рядом, он начинает меня целовать и другие, более интимные вещи, я начинаю поддерживать инициативу (в ответ на его действие похожее действие с моей стороны), и тут он говорит: «извини, я не могу, ещё рано».

С физиологией у него все было в порядке.

(Штурман проверил комплектацию и работу прибора, установив, что проблема не в нем)

Я удивилась, попыталась пошутить, что мы не школьники уже, он начал оправдываться, что мол не хочет так быстро. В общем, вышли вот такие щипцы у меня и непонимание, что «рано» — не причина, что проблема в другом.

(Чем отличаются Штурманы, это уверенностью, что можно втолковать свой взгляд и поменять чужое нежелание на желание. Раз не втолковала, значит он болен)

Через пару встреч он снова позвал меня к себе и ситуация повторилась. На мои удивленные и кислые щи он начал оправдываться: я такой неловкий, я боюсь тебе больно сделать. И презиков мол нет у нас.

Я опять не поняла, что происходит. Зачем прелюдии, если секса не хочется (руки в интимных местах по его инициативе, не только невинные поцелуи) и физиономия у меня была обескураженная.

(Автор делает вид, что мужчина отлавливает ее где-то спонтанно и целует, а не она пришла, села, смотрит и он вынужден ее целовать и гладить)

Сказала, что если что, то презики есть.

М: ладно, давай.

Но тут уже я рассердилась: слушай, если не хочешь, нельзя себя насиловать, только пожалуйста, не надо прелюдий, если чувствуешь, что нет настроения, я тоже живой человек.

М: ты теперь меня бросишь?

Я: у меня не было такого в мыслях.

Глядя на мой жалкий и кислый вид, он опять проявил инициативу и на этот раз с продолжением.

Дальше с сексом все было нормально, во всяком случае, за приставаниями следовало продолжение, и я обрадовалась, что блок исчез, о проблеме забыла.

(У него не было никакого блока. У него просто было не достаточное сексуальное желание. Но автор не только Штурман, но и доктор в белом халате, поставила диагноз, начала снимать блок)

Через пару месяцев он сделал мне предложение, мы поженились.

Почти сразу после свадьбы снова начались у него блоки. Первый инспирирует прелюдии, эрекция есть, продолжения нет. Если я просто ложилась и обнимала его, стараясь делать это без кислых щей, он начинал снова приставать, морозиться, и так по кругу.

(Он и сам не рад, что не хочет ее, но ее требование продолжать, если начал, убивают в нем и небольшое желание)

Я пару раз попробовала сама проявить инициативу, но тщетно.

Часто М клал мою руку на себя, а потом резко убирал, почти сразу.

(Он клал спонтанно, а потом вспоминал, что сейчас будет истерика, если не будет секса, и шарахался)

Мне хватило понимания, что издеваться специально над женой вряд ли М стал бы, но не понимала, как себя вести, чтобы было тактично, и сама лезть больше не пробовала. Конечно, рассматривала вариант, что со мной что-то не так. Объективно я не страшная, худая, с детства танцы и фигурное, да и если бы не нравилась внешне/по запаху/на ощупь, да мало ли, зачем жениться?

(Все версии перебрала: издевался, испытывал отвращение, кроме единственной: просто не хочет секса и все)

Другие мысли были в голове, и про ориентацию, и про то, что он пытается себя настроить прелюдиями, но почему-то не выходит, но с ним говорить не решалась, потому, что взрослый и умный человек сам бы рассказал, если бы видел в этом смысл. До сих пор не знаю, может стоило быть более участливой. Но как это сделать без наглой интрузии в его личное, я не знаю, тем более, не знаю, считал ли он вообще это проблемой.

(Автор горюет, что не стала его лечить еще активней)

Во всем, что не касалось интимной сферы, все было хорошо, были у нас общие хобби и друзья, М очень помог мне со строительством квартиры, а я ему с устройством на хорошую новую работу. Сложились хорошие отношения с родителями с обеих сторон, подарки на праздники друг другу. Даже бытовых ссор припомнить не могу.

Поэтому, мысли были от «надо уйти» до «но секс же не главное!»

В те редкие разы, когда прелюдии имели продолжение, мы не предохранялись, я забеременела. М очень обрадовался. Уже до беременности я стала приучать себя не хотеть секса вообще, раз решила остаться с М. Возбуждаться было нельзя в ответ на его ласки, никогда ведь не было понятно, продолжит он или нет, и в большинстве случаев это стило очень неприятных обломов и психику расшатывало.

(Вот здесь уже описание абьюза. Ей расшатали ее психику. Потому что если автора кто-то возбудил, обязан и удовлетворить. Автор так до сих пор и не осознала, что все реакции ее организма – это ее реакции, а не обязанность другого человека. Человек так устроен, что все жизненно важные потребности может удовлетворить сам, не насилуя другого человека. А все, что не может, не жизненно важно)

Беременность и период после родов сняли вопрос секса, я решила, что раз уж меня достало хотеть и обламываться, я буду спать в отдельной кровати под прикрытием самочувствия. Но когда я восстановилась, М. снова начал приставания и снова ими ограничивался. Я уходила спать в комнату к малышу все чаще. Так постепенно мы с М стали жить как брат и сестра.

А потом М завел роман. Он честно рассказал об этом. Возник вопрос развода. Точнее, М задал вопрос: «развод или подождём?»

Было конечно хреново на душе, хотя я любила его уже скорее как друга и отца ребенка. Поддержала идею развода. Развелись, остались приятелями, сына М. очень любит и помогает с ним.

Самое трагикомичное в этой истории, что новая женщина М. нашла мой номер и попросила придти в кафе на откровенный разговор. Я согласилась. Она спросила, были ли у нас с М. проблемы. Оказалось, что у них такие же непонятки.

(Трудно представить, как новая женщина ломится к бывшей жене, от которой к ней ушли и с которой остался ребенок, и рассказывает ей пакости о своем любимом. Наверное автор все это придумала. Ее корона с трещиной и эта рана постоянно болит. Как он мог ее не хотеть? Ведь физиологически все было нормально. Скорее всего М. и правда не очень любит секс, обнимашки любит, а секс нет. Но автора так и бомбит на эту тему)

Тем временем я познакомилась на работе с В, у нас отношения, но…

Опытным путём выяснилось, что я доприучала себя до того, что на любые сексуальные желания стоит блок. Я не отказываю В, делаю все, как делала бы, если бы хотела, но мне никак. Конечно, когда у парня все ок- это уже как чудо восприниматься стало, но мозг что-то блокирует и я начинаю испытывать отвращение к процессу.

(Автор, ваша треснутая корона – это триггер, триггер все время напоминает о боли. Но у вас слабый триггер. Как только сильно влюбитесь, забудете обиду на бывшего мужа и захотите секса с новой силой)

Эволюция, подскажите, пожалуйста, что мне делать?

Что я делала не так, как надо было вести себя с М., чтобы не обидеть его, не быть дояркой, чтобы не было щипцов и отвращения, но при этом уберечь себя от проблем?

(Автора не интересует, как наладить личную жизнь, ее интересует, как склеить корону, поэтому она живет в прошлом)

Может быть, поднятая тема поможет людям, оказавшимися в такой же ситуации, или поможет ее предупредить, если письмо попадёт на разбор. Я надеюсь. Больше Вам спасибо.

(Автор никогда не изменяет своему штурманству. Объясняет мне, как руководитель, как и почему я должна помочь другим людям, разобрав ее письмо)